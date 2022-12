„Pomoc suszowa” bez konsultacji z rolnikami

Minister Rolnictwa nie konsultował z samorządem rolniczym projektu rozporządzenia przedłużającego termin składania wniosków o „pomoc suszową”.

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) poinformowała, że ministerstwo rolnictwa nie konsultowało z samorządem rolniczym projektu rozporządzenia przedłużającego ” o tydzień (z 15 listopada na 23 listopada) terminu składania wniosków o „pomoc suszową i przede wszystkim wprowadzającego obowiązek udokumentowania sprzedaży artykułów rolnych na kwotę min. 5 tys. zł. Zdaniem Rady „wprowadzono w nim wiele nieprzemyślanych i w konsekwencji niekorzystnych przepisów dla rolników”.

Pamiętamy, że wprowadzenie obowiązku przedstawiania faktur wywołało burzę w środowisku rolniczym, w związku z czym minister Kowalczyk po raz kolejny zmienił rozporządzenie pozwalając tym razem na przedstawianie również innych dokumentów poświadczających sprzedaż.

Konsekwencją kolejnych zmian rozporządzeń było nie tylko oburzenie rolników, ale też znaczące dezorganizację pracy biur powiatowych ARiMR, o czym informowaliśmy na wrp.pl

W komunikacie z posiedzenia KRIR wnioskuje „o przesyłanie do uzgodnień projektów aktów prawnych do Krajowej Rady Izb Rolniczych zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, co w przyszłości zapobiegnie wejściu w życie niekorzystnych dla rolników przepisów”.

Tylko jakim sposobem przy tak szybkim tempie zmiany rozporządzeń (1 dzień przed upływem terminu obowiązywania) minister Kowalczyk zdąży zasięgnąć opinii rolników?