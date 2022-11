Pomoc suszowa: “Trzęsienie ziemi” a Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporządzenie o pomocy rodzinom, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, pod wpływem apeli środowisk rolniczych było już dwukrotnie zmieniane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I o ile każda ze zmian była korzystna dla rolników, nikt nie pomyślał, że oznacza to „trzęsienie ziemi” w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Swoje stanowisko w tej sprawie ogłosiło 24 listopada NSZZ Solidarność pracowników ARiMR.

– W związku z uruchomieniem naboru wniosków o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi oraz późniejszymi dwukrotnie wprowadzanymi zmianami informujemy, iż jako pracownicy Agencji z niepokojem patrzymy na wynikające z powyższego działania zagrożenia – czytamy w Stanowisku Komitetu Zakładowego „Solidarności” ARiMR. Zapisy rozporządzenia zdezorganizowały pracę biur powiatowych Agencji, zajmujących się obecnie przygotowaniem wniosków do zaliczek płatności bezpośrednich i PROW.

Pierwsza zmiana w rozporządzeniu o „pomocy suszowej” zmieniająca termin przyjmowania wniosków, dokonana na dzień przed końcem pierwotnego terminu ,zmusiła pracowników Agencji do wykonania tysięcy telefonów do rolników z informacją, że muszą oni przedstawić faktury dokumentujące sprzedaż. Większość pracowników musiała odsunąć na bok priorytety (zaliczki OB., PROW oraz Działania Premiowe), ponieważ wyznaczono na to zadanie oraz skuteczne dostarczenie wymaganego dokumentu przez rolnika zaledwie 7 dni.

„Kolejna zmiana ogłoszona w dniu 17 listopada, spowodowała konieczność ponownego wykonania tysięcy telefonów do rolników, którym pracownicy wcześniej wyjaśniali, że do przyznania pomocy należy się okazać tylko i wyłącznie fakturą, natomiast teraz okazało się, że jednak tak nie jest” – czytamy w Stanowisku KZ NSZZ Solidarność. „Pracownicy w swojej bezsilności na ogrom absurdów pojawiających się w tak krótkim czasie w tak wielkiej agencji płatniczej, przyjmują na swoje barki niezadowolenie rolników/beneficjentów a niejednokrotnie są zmuszeni wysłuchiwać drwin i niemiłych uwag pod swoim adresem. Wszystko to powoduje, iż pracownicy pracujących w Punktach Obsługi Klienta muszą kolejny raz przyjmować nowe dokumenty: najpierw same wnioski, potem faktury, następnie oświadczenia, które nie są nawet obarczone klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz nie wymagają podpisu nabywającego”.

Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce promować wśród rolników profilaktykę zdrowotną. Do tego zadania wyznaczono oczywiście pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy „patrzą na to z wielkim niepokojem i obawą”.

„ Czy naprawdę pracownicy Punktów Obsługi Klienta, tzw. punktów informacyjnych, muszą przeprowadzać u rolnika wywiad zdrowotny, wystawiać e-skierowanie i na dodatek wskazywać drogę do najbliższej placówki medycznej??” – pytają związkowcy.

Nakładanie na pracowników ARiMR coraz to nowych zadań dezorganizuje pracę i przyczynia się od spadku wydajności pracy, a tym samym do spadku ilości zatwierdzanych spraw i zaliczek. Problemów jest jednak więcej – System IACS (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – krajowy system ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich) jest „słabo wydajny”, podczas kontroli wielkopowierzchniowych wniosków.

– Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR naciska na biura powiatowe co wywołuje stres i nerwowość wśród pracowników – a my czysto po ludzku nie jesteśmy cyborgami, mamy tylko dwie ręce i jedną głowę a dodatkowo rodziny na utrzymaniu – mówią związkowcy z Agencji. – Zwracamy uwagę, że taka dezorganizacja pracy może spowodować niedotrzymanie terminów zakończenia weryfikacji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Jednak jeszcze większym zagrożeniem jest możliwy spadek poprawności i zgodności obsługi wniosku z procedurami czy wytycznymi, co ostatecznie może przyczynić się do wydawania decyzji dotkniętych poważnymi wadami prawnymi, a co za tym idzie konsekwencjami dyscyplinarnymi wobec pracowników merytorycznych oraz koniecznością prowadzenia przez Agencję ścieżki odwoławczej.

W związku z powyższym Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność ARiMR zwraca się do ministra Henryka Kowalczyka „z prośbą o traktowanie pracowników z godnością, niezalewanie biur kolejnymi absurdalnymi programami, a jeśli już takowe mają być realizowane, to zwracamy się z prośbą o wyznaczanie realnych, odpowiednio długich terminów na ich realizację”. Będący pod presją czasu i oczekiwań ze strony rolników pracownicy Agencji „odczuwają strach i presję czasu mogącą wyniknąć z późniejszej weryfikacji oraz prawidłowości wydatkowania środków krajowych jak również ewentualną odpowiedzialność. Sytuacje wskazane powyżej towarzyszyły już pracownikom Biur Powiatowych podczas realizacji choćby programów dotyczących tak zwanych chryzantem, komputerów, ASF, czy nawozów. Dodatkowo dochodzi bardzo słaba wydajność systemu RDM, a terminy gonią i często nakładają się na siebie”.

W podsumowaniu swojego oświadczenia Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność ARiMR zwraca uwagę na fakt, że Agencja jest największą w Europie agencją płatniczą rozdzielającą środki unijne, której pracownicy pracują w tempie niespotykanym w innych instytucjach tego typu ponieważ nigdzie indziej nie ma takiej skali przedsięwzięć i ilości beneficjentów. W związku z czym pracownicy Agencji „oczekują szacunku a dodatkowe wsparcie finansowe za wykonaną pracę na pewno wzmocniłoby zaangażowanie, podniosło morale załogi i przywróciło wiarę w sprawiedliwość społeczną”. Jeśli te oczekiwania nie zostaną spełnione, związkowcy w dyplomatyczny sposób sugerują, że mogą wystąpić poważne kłopoty w realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027: „występujące tak licznie problemy o charakterze organizacyjnym, informatycznym i kadrowym zmuszają stronę społeczną do wyrażenia obawy o stan przygotowań ARiMR do skutecznego wdrożenia programów pomocowych w nowej perspektywie na lata 2023-2027 wraz z wszelkimi wymogami z tym związanymi zapisanymi w krajowym Planie Strategicznym”.

Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniesie się publicznie do Stanowiska KZ NSZZ Solidarność ARiMR? Jeśli tak, na pewno o tym poinformujemy.