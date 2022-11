Pomoc suszowa: Jest nowe rozporządzenie. Jakie zmiany?

Oburzenie kontrowersyjnymi zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie tzw. „pomocy suszowej” i niezawinionymi przez rolników utrudnieniami procesu składania wniosków o pomoc przyniosło efekt – na wniosek ministra Henryka Kowalczyka Rada Ministrów po raz kolejny zmieniła rozporządzenie w przedmiotowej sprawie. Nowe rozporządzenie zostało przyjęte 21 listopada i opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 listopada 2022 r.

Wg nowego rozporządzenia wnioski o przyznanie pomocy w sytuacji, gdy gospodarstwu grozi utrata płynności finansowej w wyniku szkód powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych można składać do 30 listopada b.r. To efekt komplikacji stwarzanych przez aplikację, za pomocą której należy składać wnioski o wsparcie finansowe. Nie dało rady ukryć, że aplikacja często „wieszała się” z powodu zbyt dużej jak na jej możliwości ilości chętnych do złożenia wniosku, miała też inne wady utrudniające korzystanie z niej. Środowiska rolnicze, jak KRIR, zwracały też uwagę na niedogodny dla rolników prowadzących prace polowe termin wyznaczony na składanie wniosków.

Tak więc termin został po raz drugi przedłużony, a Ministerstwo tłumaczy, jak korzystać z aplikacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa–kalkulacja-albo-protokol

Ponieważ aplikacja nie działała, Minister Rolnictwa po apelach rolników przedłużył termin składania wniosków do 23 listopada. Ale już w pierwszym terminie – do 15 listopada – wnioski o przyznanie pomocy złożyło więcej rolników, niż spodziewało się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc, by jakoś wybrnąć z tego kłopotu, Minister w tym „nowym” rozporządzeniu ograniczył liczbę wnioskodawców do takich, którzy mogą potwierdzić swoją działalność rolniczą kopiami faktur otrzymanych za sprzedane produkty rolne. Pojawiły się wówczas opinie, że tym samym minister Kowalczyk na nowo zdefiniował pojęcie „aktywnego rolnika” ograniczając je do rolników, którzy produkują i sprzedają żywność, mimo że w polskim Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 „aktywnym rolnikiem” jest właściciel gospodarstwa rolnego otrzymujący płatności bezpośrednie (w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał pismo do Ministra Rolnictwa wskazując, że zdaniem KRIR to zdecydowanie narusza prawa rolników rzeczywiście aktywnych zawodowo).

O ile sam pomysł ograniczenia wnioskodawców do rolników, którzy sprzedają wyprodukowaną przez siebie żywność nie budził większych kontrowersji, szybko wytknięto ministrowi Kowalczykowi w dyskusjach na forach internetowych, że delegalizuje w ten sposób rolników, którzy nie są VATowcami, albo prowadzą Rolniczy Handel Detaliczny, nie mówiąc już o tych, którzy po prostu swoje produkty sprzedają sąsiadom.

Protesty przyniosły efekt – w najnowszym rozporządzeniu dopuszczona została możliwość dołączenia nie tylko faktur, ale również umów między rolnikami czy też np. oświadczeń o sprzedaży, jeśli ktoś np. prowadzi handel na targowisku.

Nowe rozporządzenie przynosi jeszcze jedną, dobrą zmianę – przewidziana na pomoc dla rodzin rolników kwota 450 mln została podniesiona (z uwagi na ogromne zainteresowanie rolników) do 650 mln. Jednak już zapowiadając te zmiany podczas konferencji prasowej w dniu 17 listopada minister Kowalczyk zaapelował ponadto, aby rolnicy którzy nie prowadzą żadnego handlu, nie składali wniosków i nie zabierali pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują (patrz: https://www.wrp.pl/do-pomocy-suszowej-nie-tylko-faktury-termin-naboru-wnioskow-przedluzony/), ponieważ mimo znacznego zwiększenia kwoty pieniędzy jest i tak za mało, więc wysokość pomocy na jedno gospodarstwo będzie niższa niż zakładano.

Do 30 listopada mamy jeszcze 7 dni – niewykluczone, że będziemy jeszcze raz opisywać dla Państwa tę sprawę.