Można jeszcze wnioskować o odszkodowanie za suszę – Rząd przedłużył termin

Rząd po raz kolejny przedłużył możliwość wnioskowania o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku suszy. Aktualny termin to 17 listopada.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi – chodzi o możliwość składania wniosków o odszkodowania za straty spowodowane suszą. Rząd zrobił to “ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych”. Od dziś można składać wnioski do 17 listopada 2023 r.

Ponadto umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy, z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że możliwość uzyskania pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej rolników, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.

Jest to już kolejny akt prawny dotyczący rolnictwa. W opublikowanym dziś artykule przedstawialiśmy stanowisko Związku Zawodowego Rolników KORONA, w którego opinii mnogość tych regulacji powoduje “inflację prawa”.

Naszym czytelnikom pozostawiamy ocenę, czy ten kolejny akt prawny to szaleństwo, bubel, czy odpowiedź na rzeczywistą potrzebę rolników.