Ursus wraca do gry z nowym ciągnikiem

Los marki Ursus ma szansę na szczęśliwy zwrot, a to za sprawą tego, że do Lublina znów wraca produkcja ciągników. Na razie będą to małe ciągniki o mocy 25 KM, ale docelowo maszyny o mocy nawet do 50 KM.

Zakłady Ursus od roku 2020 poprzez różne etapy działań naprawczych znalazły się w stanie upadłości, jednakże pomimo upadłości zakłady Ursus pod nadzorem syndyka starają się funkcjonować w tych trudnych realiach, bez zewnętrznego wsparcia finansowego.

Oddział w Dobrym Mieście cały czas produkuje sprzęt rolniczy, który na bieżąco jest dystrybuowany do odbiorców polskich jak i zagranicznych. Jednakże zakład w Lublinie w 2022 roku zakończył montaż ciągników wg norm EURO IIIB i od początku 2023 roku trwały prace i konsultacje z niemieckim kontrahentem nad przygotowaniem ciągnika, który będzie spełniał aktualne wymagania, będzie funkcjonalny w użytkowaniu i może rozpocząć nową erę montażu ciągników w zakładzie w Lublinie.

Jak udało nam się dowiedzieć od Andrzeja Grzywacza, dyrektora zakładów Ursus w Lublinie, firma powraca do gry na razie z modelem Ursus C-325 nawiązującym do wspaniałej historii firmy, choć już w dużo nowszym wydaniu. Według przekazanych informacji obecnie trwają jeszcze ostatnie próby i badania, a finalna wersja ciągnika będzie dostępna w sprzedaży już w okresie letnim, kiedy to zostanie on ostatecznie „ubrany” w nową maskę Ursusa. Jednocześnie firma informuje, że przyjmuje już zamówienia na ten model ciągnika.

Ciągnik został wyposażony w spełniający normę Stage V, 3 cylindrowy silnik Perkins osiągający moc 25 KM. Do przeniesienia napędu posłużyła z kolei mechaniczna skrzynia o 9 przełożeniach do przodu i 3 do tyłu. Traktor posiada oczywiście napęd na 4 koła, wspomaganie kierownicy, tylny TUZ o udźwigu 750 kg i wydatek hydrauliki na poziomie 20 l/min.

Jak więc widać parametry te nie są być może imponujące, ale do zastosowań komunalnych, bo do takich zadań będzie głównie dedykowany ten ciągnik, powinny być wystarczające. Traktor nie posiada na chwilę obecną kabiny, ale jak zapewnił nas Andrzej Grzywacz, w niedalekiej przyszłości również i to powinno ulec zmianie.

Dodatkowo firma pracuje cały czas nad możliwościami zaoferowania razem z ciągnikiem opcji wyposażenia dodatkowego, takiego jak np. ładowacze czołowe, zamiatarki czy pługi które sprawdzą się w zastosowaniach komunalnych. Jednocześnie trwają prace nad nowymi mocami ciągników i w planie (jeszcze jesienią tego roku) jest ciągnik o mocy 35 KM a następnie 50 KM.