Protestujący w Polsce rolnicy zapomnieli o jednym, bardzo ważnym postulacie

Niektóre elementy Wspólnej Polityki Rolnej, import zbóż z Ukrainy – głównie o tych problemach mówi się w kontekście rentowności polskich gospodarstw. I te problemy, słusznie, wyniesione zostały i wynoszone będą na sztandary podczas protestów. Zapominamy jednak o problemie, który dokuczał nam przed wspomnianymi zawirowaniami i będzie dokuczał i rujnował polskie gospodarstwa nadal, jeżeli ktoś się nim nie zajmie.

Ten problem to susza, która nie jest jedynie efektem braku opadów, lecz także bezczynności kolejnych ekip rządzących.

Wczytując się w postulaty rolników protestujących w całej Europie zatrzymałem się przy postulatach rolników z Francji; wśród nich na górze listy znalazł się ten o zwiększeniu środków na finansowanie retencji. Szkoda, że w postulatach polskich związków i organizacji rolniczych brakuje podobnych żądań.

Jak podaje CDR w Brwinowie, w Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% odpływu z rzek. To o wiele mniej niż średnia europejska (20%) i diametralnie mniej niż w liderującej Hiszpanii (40%). Oczywiście, Polska Hiszpanią nie jest, jednak ze względu na brak infrastruktury pozwalającej na zatrzymanie wody w okresach jej niedoborów, należy do najuboższych w wodę krajów w Europie.

Co to oznacza? Polskim rolnikom tłumaczyć raczej nie trzeba. Susze w ostatnich latach dotknęły niemal wszystkich, a w niektórych regionach są one już permanentne. W fatalnym pod tym względem 2018 roku rząd za straty w uprawach wypłacił rolnikom ponad 2 mld złotych, rok później straty w uprawach w wyniku suszy oszacowano na 1,7 mld zł.

Sprawa retencjonowania wody jest oczywiście bardzo złożona, niestety jednak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zaliczyliśmy w tej materii wręcz regres. Polska polityka jest jaka jest; po co podejmować inwestycje warte wiele miliardów złotych, skoro efekt ujawni się za lat kilka bądź kilkanaście? Efekt ten jest jednak kluczowy tak dla polskich rolników, ich dochodów jak i bezpieczeństwa żywnościowego kraju i może wreszcie nadszedł czas, aby poprosić polityków o rozwiązanie problemu suszy. Nie pozorowane, lecz systemowe.