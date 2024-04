PIWet wystawia na licytację 19.letniego VW Transportera z przebiegiem prawie 500 tys. km

Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach ogłasza publiczną licytację wyeksploatowanego samochodu osobowego Volkswagen Transporter 2,5 TDI, 75 kW z roku 2003 i przebiegiem około 486 700 km.

PIW twierdzi, że samochód był poddawany regularnym serwisom, garażowany, a oznaki zużycia są typowe dla przebiegu auta. Jednak ten stary, bo prawie 19.letni Transporter ma tak skorodowane nadwozie i ramę, że nie przeszedł przeglądu technicznego, w związku z czym nie został także ubezpieczony w ramach OC.

Opis samochodu zamieszczony na stronie PIW przytaczamy poniżej:

„Samochód bez ważnego przeglądu rejestracyjnego z uwagi na korozję nadwozia oraz ramy a także elementów do niej przymocowanych co może mieć wpływ na sztywność konstrukcji. Po za tym do wymiany przewody hamulcowe oraz okładziny i klocki hamulcowe. Inne zdiagnozowane problemy to zacinający się centralny zamek. Samochód 9 osobowy z kompletem siedzeń. Samochód poddawany regularnym serwisom, garażowany wykazujący oznaki zużycia eksploatacyjnego właściwego dla posiadanego przebiegu. Ubezpieczenie OC ważne do 19.03.2024, przegląd techniczny stracił ważność 19.04.2024”.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz warunków sprzedaży można uzyskać w dni robocze w godz. 7-15 pod numerem 0 81/889 3325; 889 32 44 lub 607 099 701 oraz na stronie www.piwet.pulawy.pl . Szczegółowe warunki uczestnictwa w tej ustnej licytacji znajdują się pod tym linkiem.