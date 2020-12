Co nowego w ochronie roślin proponuje BASF na sezon 2021?

W dniu 15 grudnia odbyła się konferencja firmy BASF, na której podsumowano rok 2020 i zaprezentowano nowości na sezon 2021. Na to wydarzenie czekało zapewne grono producentów rolnych ze względu na wycofanie wielu substancji aktywnych.

W podsumowaniu roku 2020 Dyrektor BASF Agricultural Solutions wskazał na stresy abiotyczne mające wyraźny wpływ na plonowanie roślin oraz zabiegi uprawowe. Wymienił między innymi brak typowego okresu zimowego i wczesne rozpoczęcie wiosennej wegetacji oraz okres suszy trwający aż do maja. Wskazał również na występowanie na przeważającym obszarze naszego kraju deszczowej jesieni, co znacznie utrudniło zbiory kukurydzy, buraków i ziemniaków oraz opóźniło jesienne zasiewy. Tegoroczne warunki klimatyczne oraz ciągle zmieniający się klimat stwarza konieczność nowego podejścia do ochrony roślin i tworzenia nowych środków dostosowanych do zmieniających się warunków środowiskowych.

Jak rok 2020 podsumowuje BASF Agricultural Solutions? Zdaniem przedstawicieli BASF to bardzo dobry sezon dla rozwiązania fungicydowego RevyFlex®, które przeznaczone jest na pierwszy zabieg. Dr Jarosław Nadziak – Crop Manager odpowiedzialny za fungicydy zbożowe – wskazał na pozytywne doświadczenia rolników, którzy w mijającym sezonie wegetacyjnym zastosowali RevyFlex®, preparat składający się z Revycare® (Revysol® i strobiluryna F500®) oraz Flexity® (zawierającym metrafenon). Wykazuje on skuteczne działanie w niskich temperaturach, począwszy od 5 °C, co w znacznym stopniu uniezależnia ochronę roślin od warunków meteorologicznych dając możliwość ochrony łanu we wczesnych fazach rozwojowych roślin.

Dr Jarosław Nadziak przedstawił nowe produkty oparte o innowacyjną substancję czynną Revysol®, przeznaczone do ochrony liścia – Revysky® oraz do ochrony kłosa (RevyTopTM). Na konferencji zaprezentowano również nowe rozwiązanie fungicydowe w segmencie ekonomicznym – Duet na Start oraz nowości w ochronie buraka cukrowego – Tanaris® i w ochronie ziemnika – Allstar®.

Revysky® to produkt do ochrony liścia flagowego i podflagowego. Zawiera Revysol®, który jest pierwszym triazolem z grupą izopropanolową oraz Xemium – substancję czynną z grupy karboksyamidów. Dr Jarosław Nadziak wskazał, że Revysol® wiąże się średnio 100-krotnie mocniej z patogenem w porównaniu do innych substancji aktywnych. Zapewnia lepszą ochronę przed septoriozą w porównaniu do standardowych triazoli oraz skuteczną ochronę nawet w przypadku wykształconej odporności patogenów.

Podkreślił, że Revysky® wykazuje 40% wyższą skuteczność w deszczowych warunkach, umożliwiając lepsze zarządzanie czasem dzięki nawet 2 razy dłuższemu oknu zabiegowemu. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania i zalecany jest do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym do ochrony przed septoriozą paskowaną liści, ale również rdzą żółtą i brunatną (pszenica), plamistością siatkową, rynchosporiozą, ramularią oraz rdzą jęczmienia.

RevyTopTM, zawierający 2 fungicydy – Sulky® i Simveris® to z kolei proponowane przez BASF Agricultural Solutions rozwiązanie na kłos. Dr Jarosław Nadziak podkreślił, że Revysol® wiąże się średnio 100-krotnie mocniej z patogenem oraz wykazuje 4-krotnie wyższą odporność na promieniowanie UV, a także skuteczność nawet w przypadku deszczu. Zapewnia ochronę przed fuzariozą kłosów, rynchosporiozą zbóż, ramularią, plamistością siatkową jęczmienia, septoriozą paskowaną liści, rdzą brunatną i rdzą żółtą.

Kolejną nowością BASF Agricultural Solutions w segmencie ekonomicznym jest rozwiązanie fungicydowe Duet na Start (opcja beztriazolowa). Składa się z dwóch produktów – Empartis® i Flexity®. Dzięki zabiegowi przeprowadzonemu wczesną wiosną produkt ten zapewnia pewny start, a w efekcie tego wysokie i dobre jakościowo plony. Duet na Start w T1 to siła trzech substancji czynnych (boskalid, metrafenon i krezoksym metylowy) przeciwko łamliwości podstawy źdźbła. Wszystkie trzy substancje czynne działają zapobiegawczo – zastosowane przed atakiem patogenów, skutecznie chronią przed porażeniem niezależnie od temperatury.

Rafał Maras – Crop Manager odpowiedzialny za herbicydy zbożowe oraz zaprawy – mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed rolnikami na początku sezonu wegetacyjnego. Podkreślił znaczenie Kinto®Plus – zaprawy, która jego zdaniem charakteryzuje się największym na rynku efektem fizjologicznym. Przedstawił również produkt Systiva®333 FS, który w testach polowych daje do 12 dt więcej plonu na 1 ha przy obniżonej normie wysiewu. Zdaniem przedstawiciela BASF Kinto®Plus to zapewnienie wyższego plonu dzięki połączeniu 3 substancji czynnych, zwiększenie wigoru roślin oraz precyzyjne zaprawianie dzięki nowoczesnej formulacji.

Z kolei Jarosław Komar – Crop Menager odpowiedzialny za warzywa, buraki i ziemniaki – przedstawił nowy herbicyd do ochrony buraków Tanaris®, który zawiera dimetanamid-P – substancję, która do tej pory nie była stosowana w ochronie tej uprawy. Drugą nowością BASF Agricultural Solutions na rynku jest Allstar® – fungicyd do ochrony bulw ziemniaka. Tanaris® to substancje aktywne – dimetanamid-P i chinomerak. Dimetanamid-P to substancja z grupy chloroacetamidów, zwalczająca chwasty dwuliścienne i jednoliścienne, pobierana przez podziemne i nadziemne części roślin. Działa przez hamowanie biosyntezy białek, lipidów oraz giberelin. Wrażliwe chwasty są niszczone jeszcze przed ich pojawieniem, a te które się pojawiają stają się karłowate i zniekształcone. Chinomerak to substancja z grupy regulatorów wzrostu zwalczająca chwasty dwuliścienne. Pobierana jest przede wszystkim przez korzenie kiełkujących chwastów oraz w mniejszym stopniu przez liście. Kumulowana jest w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Tanaris® (z fenmedifamem) rekomendowany jest przez BASF Agricultural Solutions w zwalczaniu ogólnego zachwaszczenia, komosy, chwastów trudnych, takich jak bodziszek, blekot, rdest powojowy, fiołek i rumianowate, a także chwastnica jednostronna i inne jednoroczne jednoliścienne. Z kolei Tanaris® (bez fenmedifamu) zalecany jest do zwalczania ogólnego zachwaszczenia, komosy, chwastów trudnych, takich jak bodziszek, blekot, fiołek, a także chwastnica jednostronna i inne jednoroczne jednoliścienne. Zaletą Tanaris® jest poprawa skuteczności innych substancji czynnych przeciwko szerokiemu spektrum chwastów.

Zdaniem przedstawicieli BASF Agricultural Solutions Allstar® to bezpieczny preparat dla wszystkich odmian ziemniaka, również tych wczesnych podkiełkowanych i uprawianych na sadzeniaki. Wykazuje on bardzo dobrą ochronę przed rizoktoniozą oraz pozaetykietowo zapewnia wysoką skuteczność przeciwko parchowi srebrzystemu i antraknozie.

Na zakończenie konferencji Paweł Malinowski zaprezentował plany BASF Agricultural Solutions związane z rozwojem narzędzi digitalowych dla rolników. Podkreślił ich rolę w zrównoważonym rolnictwie oraz zasygnalizował rosnącą wśród rolników popularność aplikacji oferowanych przez XarvioTM Digital Farming Solutions.