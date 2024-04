Mączniak prawdziwy zbóż i traw w pszenicy coraz silniej atakuje. Panują idealne warunki do rozwoju patogena

Aktualnie panują idealne warunki do rozwoju mączniaka. No właśnie, jakie to są idealne warunki dla silnych infekcji mączniakiem?

W tym roku na ogół liście pszenicy po wznowieniu wegetacji wiosennej były zdrowe. Jednak jak co roku przy węźle krzewienia pszenicy można było zaobserwować choroby podstawy źdźbła, ale w przewadze liście były wolne od patogenów. Dopiero w ostatnich dniach na liściach pszenicy pokazała się brunatna plamistość liści (DTR), septorioza liści oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw. Aktualnie panują idealne warunki do rozwoju mączniaka. A jakie one powinny być, by ten patogen licznie pokazywał się na plantacji?

Mączniak prawdziwy zbóż i traw pokazuje się na roślinach, gdy temperatura powietrza jest na poziomie 5-30°C, wilgotność powietrza jest na poziomie 50-100 proc. (wg. Z.Fiedorow, B. Gołębniak, Z. Weber). Optymalne warunki do infekcji to temperatura na poziomie 12- 20°C i duża wilgotność w łanie. Grzyb ten występuje w dwóch stadiach: konidialnym i workowym. Wiosną mamy do czynienie z zarodnikami konidialnymi. Grzyb powodujący mączniaka to Blumeria graminis. Jest on pasożytem zewnętrznym. Grzyb ten zapuszcza ssawki do komórek skórki liścia, z których pobiera substancje odżywcze.

Mączniaka prawdziwego zbóż i traw możemy zwalczyć w pszenicy używając środków ochrony roślin opartych np. o substancję cyflufenamid czy fenpropidyna.