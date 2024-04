AgroTech 2024 – Kielce to nadal potęga (galeria)

Raz w roku Kielce stają się przysłowiową Mekką dla tych, którzy zajmują się zarówno samym rolnictwem, jak i wszystkim, co się wokół niego dzieje. Także w tym roku, już po raz 29. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech przyciągnęły tłumy zwiedzających oraz, co ważne, wielu branżowych wystawców.

Jak podają same Targi Kielce, w czasie tegorocznej edycji AgroTech i Las-Expo centrum wystawiennicze odwiedziło blisko 71 tysięcy zwiedzających. Mogli oni podziwiać oferty 520 firm z 17 krajów, których ekspozycje zajęły 70 tys. metrów kwadratowych, czyli w języku rolników 7 hektarów. Pod tym zadaszonym areałem wystawcy prześcigali się w ofertach na swoje produkty. Można też było nieco ugrać z oficjalnych cen, bo wielu z nich przygotowało specjalne targowe cenniki.

Dla tych z Was, którzy nie mogli przyjechać do Kielc, oraz dla tych, którzy odwiedzili targi, przygotowaliśmy fotorelację.

JCB

Tuż za bramkami, na placu przed targowymi halami rozgościła się firma JCB. Znamy ją doskonale z różnego typu ładowarek i ciągników Fastrac. Warto tu przypomnieć, że jeden z nich, oczywiście specjalnie przygotowany, posiada światowy rekord prędkości dla ciągnika wynoszący 247 km/h.

AgroEcoPower

Tuż przy wejściu głównym do hali E można było spotkać się z przedstawicielami firmy AgroEcoPower. To ekipa uzdolnionych techników, która dzięki informatycznym sztuczkom potrafi bez większych problemów zwiększyć moc waszego ciągnika, kombajnu, ładowarki czy innego silnika. Co ważne, robią to z zachowaniem bezpieczeństwa samego silnika i zdrowego rozsądku oraz norm emisji spalin.

Landini

Obchodząca w tym roku jubileusz 140-lecia powstania firma Landini zaprezentowała cały pakiet swoich ciągników, a to i tak część szerokiej oferty włoskich traktorów. Uwagę zwiedzających (także tych najmłodszych) przyciągały zarówno modele dużej, jak i średniej mocy. Co ciekawe, Landini obecny na naszym rynku już wiele lat bardzo wzmocnił w ostatnim czasie swoją ofertę i udziały w sprzedaży traktorów.

Steyr

Jakby nie patrzeć, należąca do koncernu CNH marka Steyr pokazała się na Agrotechu z dodatniej strony, prezentując gotowy do produkcji model Plus 4120. To taka premiera premier, bo ciągnik wejdzie do produkcji nie wcześniej niż za pół roku. Steyr Plus 4120 ma 117 KM, całkiem spore wyposażenie i zapewne może coś ugrać w swoim, jakże ciasnym, przedziale mocy na naszym rynku. Jak często bywa, wszystko będzie zależeć od ostatecznej ceny.

Mandam

Brony talerzowe, wały uprawowe, agregaty, kultywatory i pługi dłutowe, głębosze i wiele innych maszyn, bo gliwicki Mandam ma się czym chwalić. Właściwie nie ma targów czy wystawy sprzętu bez maszyn Mandam i tak było tym razem w Kielcach, gdzie firma pokazała się z jak najlepszej strony. Jak zwykle.

Krone

Maszyny Krone, których oficjalnym przedstawicielem w Polsce jest Agromix Rojęczyn, są od lat obecne zarówno w Kielcach, jak i na naszych polach. Tej niemieckiej firmy nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jej “koronowane” maszyny dobrze znamy. Tak jak tę prasę zwijającą Krone VariPack V 165 XC z niewielkim, bo jedynie 100-konnym zapotrzebowaniem na moc.

Valtra

Można śmiało powiedzieć, że to targowa megapremiera. Valtra pokazała po raz pierwszy w Polsce swój największy ciągnik: model Valtra S6, który sama nazywa “The Boss”, czyli “szefem wszystkich szefów”. Zgodnie z nazwą ciągnik ma maksymalne wyposażenie zwiększające komfort, a silnik o pojemności 8,4 l generuje nawet 420 KM. Ten największy ciągnik Finów prezentowany był jedynie stacjonarnie, bo do oficjalnej sprzedaży wejdzie nie wcześniej niż za 6 miesięcy.

Samasz

Trzeba przyznać, że Samasz ma rozmach. Nie dosyć, że na tegorocznym AgroTechu pokazał całe spektrum swoich maszyn zielonkowych, to jeszcze i samo stoisko robiło spore wrażenie. Pewnie nic w tym dziwnego, bo SaMasz w tym roku obchodzi piękny jubileusz 40-lecia działalności i naprawdę ma się czym pochwalić. Jego maszyny znane są nie tylko w Polsce, ale i na większości kontynentów, a technologiami nie odbiega od najlepszych światowych konkurentów. Brawo!

Horsch

Horsch od wielu lat ma wizję nowoczesnego rolnictwa i trzeba przyznać, że polscy rolnicy coraz częściej przekonują się do tego podejścia. Maszyny i technologie ich wykonania powodują, że sami użytkownicy stawiają je w ścisłej czołówce jakości, wydajności i użyteczności. Do tego trzeba dodać system HorschConnect, który łączy maszyny w cyfrowy świat rolnictwa 4.0. W Kielcach zwiedzających targi szczególnie interesowały siewniki Pronto i Maestro.

Zetor

Czeski Zetor na targach Agrotech ma od lat swoje stałe miejsce i nie trzeba go szukać. Ciągników tej marki na naszych polach też nie trzeba szukać, bo zadomowiły się u nas na dobre przez ostatnie 75 lat. Nowe modele nadal charakteryzują sprawdzona mechanika, tani serwis i części zamienne, więc wzbudzają zainteresowanie rolników na każdej wystawie. Jak ta Forterra HD150 o amortyzowanej przedniej osi i mocy 147 KM.

Joskin

Gdyby Joskin chciał wystawić w Kielcach wszystkie swoje maszyny, zapewne zapełniłby całą halę, a być może nawet dwie. Gwiazdą na Agrotech była Volumetra – lekki, samonośny wóz asenizacyjny o pojemności 18 000 litrów, choć większy model może mieć nawet 28 000 l na trzech osiach. Wozy te cechuje nisko położony środek ciężkości i znakomita jak na takie gabaryty zwrotność. Do wyboru mamy też całą gamę systemów pompowania i sprzętu ssawnego oraz w standardzie przygotowanie do aplikatorów i ramp.

Amazone

Amazone to kolejna niemiecka firma, która na dobre zagościła w naszych gospodarstwach. To uznanie do zielono-pomarańczowych produktów widać było też w Kielcach, gdzie stoisko i maszyny oblegane były przez rolników każdego dnia targów. Jedną z maszyn, które budziły szczególne zainteresowanie, był zawieszany siewnik punktowy Amazone Precea 4500-2CC Super (z sekcją wysiewająca PreTeC) z zespołami rozdzielającymi i zbiornikami ziarna o pojemności 55 l. Model ten ma szerokość roboczą 4,5 m i może pracować z prędkością nawet 15 km/h.

New Holland

New Holland, od 15 lat lider sprzedaży ciągników w Polsce, przygotował ze swoim dealerem Agros-Wrońscy na tegoroczny Agrotech sporo ciekawych maszyn. Jednak największe wrażenie na oblegających to stoisko zwiedzających zrobił nowy model T7.340 HD z systemem PLM Intelligence wyposażony w przekładnię AutoCommand. To największy ciągnik w serii “siódemek”. Absolutnie rewolucyjna kabina Horizon Ultra sprawia, że poziom hałasu w tym ciągniku wynosi tylko 66 dB, co jest wynikiem bezkonkurencyjnym. Mocy także nie brakuje, bo 6,7-litrowy silnik generuje 340 KM i prawie 1400 Nm. Z opanowaniem tych parametrów znakomicie radzi sobie bezstopniowy AutoCommand – sztandarowa przekładnia New Holland.

Krukowiak

Kujawska fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak to niezawodny i stały bywalec wystaw sprzętu rolniczego. I tym razem w Kielcach nie mogło zabraknąć maszyn z charakterystycznym lwem w logo, które jak zawsze przyciągały zwiedzających wystawę rolników. Krukowiak, choć znany jest z opryskiwaczy zawieszanych i samojezdnych, to także producent maszyn rolniczych, jak ten dłutowy kultywator bezorkowy Delta. Występuje w dwóch szerokościach: 2,4 i 3 m, posiada 8 lub 10 zębów i system talerzy niwelujących o średnicy 460 mm.

Deutz-Fahr

Fani marki Deutz-Fahr dobrze wiedzą, że jej sprzęt ma w czasie kieleckich targów stałe miejsce, które tłumnie co roku odwiedzają. I tym razem na stoisku firmy można było podziwiać całą gamę aż 16 ciągników. Od największych serii 9 z przekładnią TTV, po kompaktowe i specjalistyczne serii 5 czy 3. Poza najnowszymi technologiami informatycznymi, w jakie mogą być wyposażone, zaskakuje nowa, fenomenalna kolorystyka ciągników. Polską premierę miał ciągnik Deutz-Fahr 5095 Keyline – forpoczta całkowicie nowej serii 4-cylindrowców z silnikami o mocach od 75 do 106 KM, o kompaktowych wymiarach i masie ok. 4 ton.

McHale

Irlandia kojarzy się z kolorem zielonym, więc zapewne nie jest dziełem przypadku to, że taki właśnie kolor swoich produktów wybrał tamtejszy producent maszyn zielonkowych McHale. Jest nam on doskonale znany, bo sprzęt tej marki widzimy i na targach i, co cieszy, także na naszych polach. Portfolio sprzętu McHale jest wielkie, a choć na tegorocznym Agrotechu widzieliśmy tylko ułamek całej oferty producenta, to i tak samo stoisko zajmowane przez tę firmę było ogromne. Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się prasy zmiennokomorowe serii V6, nowy model prasoowijarki Fusion4 czy także nowość, 6-wirnikowy przetrząsacz zawieszany ProPel M6-770 o szerokości roboczej 7,7 m.

Massey Ferguson

Gdyby tak dobrze policzyć, ciągniki Massey Ferguson obecne są w Polsce od 50 lat. Większość tych starych licencyjnych modeli pracuje do dziś, co jak najlepiej świadczy o technice tej firmy. Dziś na naszych polach widzimy dużo większe modele, jak ten Massey Ferguson 7S.190, który w Kielcach przyciągał nie tylko fanów marki. Wyposażony w silnik AGCO Power 6,6 l osiąga maksymalną moc 220 KM, a za transmisję tej mocy na koła odpowiada przekładnia Dyna-VT.

Kuhn

Francuski Kuhn od wielu lat mocno rozwija swoją sieć handlową w naszym kraju, co widać po polach, ale jest także obecny od dawna na targach AgroTech w Kielcach. Kuhn wytwarza nowoczesne maszyny do uprawy, zielonkowe, do produkcji zwierzęcej, jak i komunalne. Specjalizuje się także w siewnikach i jeden taki można było zobaczyć w tym roku w Kielcach. Kuhn Maxima 3 to trzecia już generacja udanej serii siewników punktowych do kukurydzy, rzepaku, słonecznika, buraków, soi czy fasoli. Ciekawostką jest, że Maxima 3 może być wyposażona w elektrycznie napędzany aparat dozujący, który pozwala na zmienne dawkowanie podczas pracy i wyeliminowanie poślizgu kół napędowych, bardzo zwiększając tym efektywność wysiewu.

Pichon

Duże, średnie i małe wozy asenizacyjne, rozrzutniki obornika, mieszadła do gnojowicy, rampy i aplikatory różnej wielkości dla różnych potrzeb. To wszystko sprzęt francuskiego producenta Pichon. Firma znana była rolnikom w całej Europie, zanim jeszcze ekoschematy stały się modne i wymagane. Nowoczesne technologie, jakie Pichon stosuje, znajdują odbicie w jakości samego sprzętu, jak i w kwestiach środowiskowych. Stoisko na tegorocznym AgroTechu wypełnione było nowoczesnymi technologiami nawożenia, jak beczka czy rozrzutnik MK 45.

McCormick

Należący do grupy Argo Tractors McCormick to jedna z legend światowego rolnictwa. Jednak to, że ich historia sięga daleko wstecz, nie oznacza, że nie są nowoczesne. Przeciwnie, ciągniki McCormick to bardzo nowoczesny sprzęt wyposażony w najnowsze technologie mechaniczne i informatyczne cyfrowego rolnictwa. Produkuje 16 model ciągników od specjalistycznych sadowniczych X2 aż po wielki X8.631 VT-Drive o mocy 313 KM, jaki widzicie na zdjęciu. 6-cylindrowy silnik o pojemności 6,7 l zamontowany jest na żeliwnej ramie, której zadaniem jest tłumienie drgań i wibracji. 4-zakresowa przekładnia CVT McCormick VT-Drive to duma tej zasłużonej dla mechanizacji rolnictwa firmy.

Zwiedzając Agrotech, można było się przekonać, że targi techniki rolniczej to nie tylko sama technika reprezentowana przez ciągniki, kombajny, siewniki czy inne maszyny. Nowoczesne technologie odnoszą się także do nasiennictwa i nawożenia, z którego to sektora widać było największe firmy. Stoiska BASF, Yara, Corteva, Danko czy KWS oblegane były przez rolników chcących być na bieżąco z najnowszymi technologiami w tej dziedzinie.

To tylko skromny wycinek z ekspozycji 520 firm sektora rolniczego, które wystawiały się na tegorocznych targach techniki rolniczej AgroTech w Kielcach. Po gigantycznej frekwencji widać, że zainteresowanie rolników najnowszym sprzętem jest spore. Wystawcy też są dobrej myśli, bo jak sami mówią, w Kielcach zawiera się sporo umów sprzedaży czy rezerwacji sprzętu, a to dobrze rokuje na cały rok i branżę.