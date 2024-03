Ważne wiosenne dokarmianie borem rzepaku ozimego

Bor korzystnie wpływa na proces kwitnienia oraz zawiązywania i wykształcania nasion. Pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego borem zalecany jest w przedziale od fazy rozety liściowej do fazy formowania pędu głównego. Zabieg drugi należy wykonać w fazie pąkowania roślin.

Bardzo ważnym mikroelementem w żywieniu rzepaku, szczególnie w okresie jesiennym i wiosennym jest bor. Wpływa on na rozwój systemu korzeniowego oraz przeciwdziała powstaniu zgorzeli rdzenia korzeniowego i stożka wzrostu. Zwiększa odporność roślin na choroby w efekcie wzmocnienia ścian komórkowych. Ograniczenie rozwoju systemu korzeniowego roślin przy niedoborze boru w konsekwencji przekłada się na uzyskanie niższego plonu. Dochodzi do charakterystycznego wytworzenia pustej przestrzeni (tzw. kawerny) w korzeniu rośliny, co widoczne jest w okresie późnej jesieni, bądź też wczesnej wiosny.

Bor bardzo korzystnie wpływa na proces kwitnienia oraz zawiązywania i wykształcania nasion. Reguluje gospodarkę wapniową i wodną w roślinie, wpływa na proces transpiracji i oddychania oraz poprawia efektywność nawożenia rzepaku azotem, fosforem, potasem i magnezem.

Niedobór boru na rzepaku ujawnia się głównie w latach suchych, przy okresowych brakach wody glebowej, co związane jest ze zmniejszeniem ilości boru dostępnego dla roślin. Objawami niedoboru tego pierwiastka są: zasychanie i zniekształcanie liści, zamieranie pąka wierzchołkowego – zgorzel oraz zasychanie i opadanie pąków, kwiatów i łuszczyn, które rozpoczyna się zamieraniem szypułek. Dochodzi do przebarwienia blaszki liściowej, która przybiera kolor czerwonofioletowy i jest łyżeczkowato podwinięta ku dołowi. W okresach intensywnego wzrostu roślin przy niedoborze boru następuje pękanie łodyg, słabe zawiązywanie łuszczyn, co obniża plon użytkowy rzepaku.

Ważnym aspektem prawidłowo prowadzonej profilaktyki mikroelementowej jest dostosowanie dokarmiania dolistnego borem do zapotrzebowania rzepaku na ten mikroskładnik. W okresie wiosennym charakteryzującym się intensywnym wzrostem rzepaku dokarmianie mikroelementami, w tym borem należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego zalecany jest w przedziale od fazy rozety liściowej do fazy formowania pędu głównego. Zabieg drugi należy wykonać w fazie pąkowania roślin.