Nowe preparaty BASF w praktyce na polu

W sezonie 2024 BASF wprowadza do oferty aż cztery nowe produkty. Fungicydy w zboża: Daxur i Revyflex Plus. Dwa preparaty w rzepak: Architect – fungicyd i regulator wzrostu oraz fungicyd Pictor Revy. O ich zastosowaniu w praktyce mówiono podczas spotkania na poletkach Pamiątkowe, w woj. wielkopolskim.

Spotkanie było okazją do oceny stanu zbóż i rzepaku. Aktualny sezon, obfitujący w opady deszczu i utrzymującą się wilgoć na polach stwarza dogodne warunki do rozwoju chorób w roślinach.

W zbożach obecnie obserwujemy porażanie septoriozą paskowaną liści, widoczny jest też młody mącznik. Plantacje jęczmienia zaatakowane są przez plamistość siatkową jęczmienia, a w życie coraz mocniej uwidacznia się rdza. Obecność chorób oznacza konieczność ochrony fungicydowej.

Ochrona zbóż mniej intensywnych

W plantacje mniej intensywne BASF poleca użyć nowy fungicyd Daxur, który stosujemy w dawce 0,8 l/ha. Preparat bazuje na dwóch substancjach czynnych: revysol (mefentriflukonazol) i krezoksym metylu; ma szerokie okno zabiegowe. Doskonale zabezpiecza plantacje w technologii jedno- jak i dwuzabiegowej. Dla dłużej ochrony fungicydowej dobrze jest go użyć w zabiegu na ochronę liści. Daxur zwalcza: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną, septoriozę, plamistość siatkową jęczmienia i rdzę jęczmienia. Można go starować we wszystkie gatunki zbóż do zwalczania ww. chorób.

Zboża prowadzone intensywnie

W plantacjach intensywnych stosujemy przynajmniej dwa zabiegi wiosennej ochrony przed chorobami. Dla takich na pierwszy zabieg, tj. od fazy początku strzelania w źdźbło, Basf poleca użyć Revyflex Plus w dawce 1,25-1,5 l/ha. Revyflex Plus jest w ulepszonej, gotowej formulacji w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny. Łączy w sobie trzy substancje czynne, które w takim zestawie są wysoce skuteczne w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, łamliwości źdźbła zbóż i traw, rdzy brunatnej i żółtej, rynchosporiozy, plamistości siatkowej jęczmienia. , pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Rzepak – ochrona i regulacja

Rzepaki wiosną wymagają ochrony i regulacji. W tym celu BASF poleca nowy preparat Architect właśnie o działaniu regulującym i ochronnym. Preparat zawiera dwie substancje działające na pokrój roślin: chlorek mepikwatu i proheksadion wapnia oraz grzybobójczą substancję piraklostrobinę. Zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i białej plamistości liści. Wiosną stosujemy go od początku fazy wzrostu pędu głównego rzepaku do fazy żółtego pąka (BBCH 30 – 59) w ilości 1,2 l/ha + Turbo 0,6 l/ha (sprzedawane razem).

Na tzw. płatek BASF rekomenduje Pictor Revy w dawce 1 l/ha najlepiej od fazy, gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50 proc. łuszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75). Preparat zawiera dwie substancje czynne: revysol i boskalid. Pictor Revy zarejestrowany jest do zwalczania zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych, mączniaka, białej plamistości liści.

Co jeszcze nowego?

Swoje produkty do ochrony roślin firma proponuje nabyć w Programie Korzyści BASF BeneFito. To połączenie programu rabatowego i punktowego, w którym rolnik sam decyduje czy zyskuje rabaty, karty upominkowe czy inne atrakcyjne nagrody.

Na poletkach w pamiątkowe nie zabrakło nowych odmian rzepaku od BASF. Nowością jest m.in InVigor 2050, która jak wskazywali prelegenci, w doświadczeniach rejestrowych 2022-2023 osiągnęła plony wyższe o 10-13 proc. względem wzorca. Cechuje ją wysoki, stabilny plon nasion i tłuszczu, mocny „pakiet zdrowotny”, podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz ponadprzeciętna zimotrwałość. Odmiana InVigor 2050 pojawi się na rynku już w tym roku.

Na zakończenie spotkania w Pamiątkowie zaprezentowano easyconnect – innowacyjny system zamkniętego obiegu dla płynnych środków ochrony roślin. System składa się z dwóch elementów: unikalnej nakrętki zamontowanej na opakowaniach oraz adepatera, czyli elementu łączącego w celu wydajnego opróżniania i płukania opakowania. Korzyści w porównaniu do tradycyjnego napełniania zbiornika opryskiwacza to: bezpieczeństwo dla środowiska i operatora, szybkość, łatwość, kompatybilność i elastyczność. Warto wspomnieć, że easyconnect będzie wpierany przez wszystkich największych producentów środków ochrony roślin.