Jak nawozić słonecznik?

Najbardziej plonotwórczym składnikiem nawozowym w uprawie słonecznika jest azot. Wyjaśniamy, jakie jeszcze składniki musimy dostarczyć w uprawę słonecznika.

Stanowisko pod uprawę słonecznika powinno charakteryzować się pH w zakresie od 6,6 do 7,2. W przypadku gleb kwaśnych zalecane jest ich umiarkowane wapnowanie. W uprawie słonecznika nawożenie organiczne powinno być stosowane pod inne rośliny w płodozmianie, ponieważ zastosowanie nawozów naturalnych bezpośrednio przed uprawą słonecznika wpływa w znacznym stopniu na opóźnienie jego dojrzewania.

Słonecznik to roślina pobierająca z 1 toną niełupek wraz z odpowiednią masą łodyg i liści około 70 kg N, 26 kg P 2 O 5 oraz 90 kg K 2 O. Roślina ta w celu prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga od 30 do 50 kg magnezu na ha. Charakteryzuje się również znacznym zapotrzebowaniem na siarkę, sięgającym połowy zapotrzebowania rzepaku. Wykazuje także wysokie potrzeby pokarmowe w stosunku do boru.

Nawożenie potasem

W uprawie słonecznika kluczowe znaczenie odgrywa optymalne zaopatrzenie roślin w potas, którego dawka waha się w granicach od 120 do 180 kg K 2 O/ha. Aplikacja nawozów potasowych zalecana jest przedsiewnie. W uprawie słonecznika, ze względu na jego dużą wrażliwość na chlor, wskazane jest zastosowanie soli potasowych na tyle wcześnie przed siewem roślin, aby możliwe było wymycie chloru w głąb profilu glebowego.

Nawożenie fosforem

Ważnym składnikiem w uprawie słonecznika jest fosfor, bowiem pierwiastek ten w ponad 75% gromadzi się w nasionach. W uprawie tej rośliny zalecana dawka fosforu wynosi od 60 do 90 kg P 2 O 5 /ha. Nawozy fosforowe mogą być stosowane przed orką zimową lub przed siewem słonecznika. Jednak najlepiej sprawdza się stosowanie nawozów fosforowych „pod korzeń”. Daje to nie tylko oszczędności, ale również przyczynia się do dobrego rozwoju systemu korzeniowego słonecznika.

Nawożenie azotem

Najbardziej plonotwórczym składnikiem nawozowym w uprawie słonecznika jest azot, którego zalecana dawka mieści się w przedziale od 60 do 80 kg N/ha. Pierwsza dawka azotu zalecana jest przed uprawkami doprawiającymi rolę do siewu, zaś pozostałą część należy aplikować w fazie 4 liści słonecznika. W uprawie tej rośliny nie zaleca się aplikacji zbyt wysokich dawek azotu, bowiem prowadzą one do łamania się łodyg słonecznika, wpływają na przedłużenie wegetacji roślin oraz opóźniają dojrzewanie koszyczków i niełupek. Zmniejszają również odporność roślin na wyleganie i porażenie przez choroby grzybowe, w tym przez zgniliznę twardzikową i szarą pleśń.

Dokarmianie mikroelementami

Słonecznik wymaga optymalnego zaopatrzenia w bor, którego zalecana dawka wynosi od 300 do 500 g B/ha. Pierwiastek ten w największych ilościach pobierany jest w fazie 5 liści, a przed pojawieniem się pąków. W uprawie słonecznika wskazane jest również odpowiednie zaopatrzenie roślin w molibden, który aplikuje się w dawce od 10 do 20 g/ha. Słonecznik wykazuje również średnią wrażliwość na niedobór miedzi i manganu. W uprawie słonecznika poza mikroelementami wskazane jest dokarmianie dolistne roślin siarczanem magnezu.