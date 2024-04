Rynki towarowe – niższe prognozy zbiorów i pogoda wspierają ceny pszenicy

Czwartek był kolejnym już dniem kiedy na giełdach rosły ceny pszenicy osiągając dawno nie widziane poziomy. Tracił natomiast rzepak, który znajduje się pod presją spadających cen m.in. oleju palmowego.

W przypadku pszenicy najczęściej handlowany wrześniowy kontrakt zamknął się na Matif zyskiem w wysokości 3 EUR kończąc dzień na 231,50 EUR/t, a w tym tygodniu zyskał już 16,5 EUR. Dobra passa była także kontynuowana w USA , gdyż na CBoT najczęściej notowany lipcowy kontrakt wzrósł o 7,5 centa do 620,5 centów/buszel.

Rynek pszenicy w dalszym ciągu odczuwa skutki suszy na południowych równinach USA i w południowej Rosji . W obu regionach opady w kwietniu wynosiły tylko połowę normalnego poziomu co przynosi dalsze obawy o zbiory. Dodatkowo Komisja Europejska obniżyła w czwartek swoją prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w UE na sezon 2024/25 do nowego najniższego poziomu od czterech lat wynoszącego 120,2 mln ton, czyli o 0,6 mln ton mniej w porównaniu z poprzednimi szacunkami.

Z kolei w przypadku rzepaku najczęściej handlowany sierpniowy kontrakt stracił na Matif 1,50 EUR spadając do 458 EUR/t. Spadki odnotowała również soja na CBoT w Chicago . Najczęściej handlowany kontrakt czerwcowy spadł o 1,75 centa do 1179,75 centów/buszel.

Handel soją został obciążony słabymi wynikami eksportu w tygodniu kończącym się 18 kwietnia. USDA podała , że ​​211 tys. ton na sezon 2023/24 to mniej niż oczekiwania handlowe na poziomie 300 –600 tys. ton. Natomiast rzepak ponownie ucierpiał na skutek słabego rynku oleju palmowego w Malezji . Najczęściej notowany lipcowy kontrakt spadł tam w czwartek do 68 MYR do 3874 MYR, co stanowi najniższy poziom od 27 lutego.

źródło: Kaack