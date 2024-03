Ochrona zbóż przed chorobami. Dwa lub tylko jeden zabieg fungicydem

Zboża wymagają ochrony przed chorobami. W technologii dwu- jak i jednozabiegowej dobrze sprawdzi się preparat Daxur. To fungicyd w różne gatunki zbóż kłosowych.

W zbożach obecnie obserwujemy porażanie septoriozą paskowaną liści, widoczny jest też młody mącznik. Plantacje jęczmienia zaatakowane są przez plamistość siatkową jęczmienia, a w życie coraz mocniej uwidacznia się rdza. Obecność chorób oznacza konieczność ochrony fungicydowej.

Ochrona zbóż mniej intensywnych

W plantacje mniej intensywne BASF poleca użyć nowy fungicyd Daxur, który stosujemy w dawce 0,8 l/ha. Preparat bazuje na dwóch substancjach czynnych: revysol (mefentriflukonazol) i krezoksym metylu; ma szerokie okno zabiegowe. Doskonale zabezpiecza plantacje w technologii jedno- jak i dwuzabiegowej. Dla dłużej ochrony fungicydowej dobrze jest go użyć w zabiegu na liść flagowy.

Daxur zwalcza: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną, septoriozę, plamistość siatkową jęczmienia i rdzę jęczmienia. Można go starować we wszystkie gatunki zbóż do zwalczania ww. chorób.