Nie wiesz rolniku, co zrobić ze zbożem? Sprzedaj je w Niemczech

Sytuacja na rynku zbóż w Polsce robi się tragiczna. Jednak z radą, co zrobić ze zbożem, do zachodniopomorskich rolników zwrócił się unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Wg danych ARiMR (wadliwych) w ZachPom mamy 1 000 000 t w magazynach. Przyjmijmy że zboże spadło średnio o 500 zł/t, straty ZachPom rolników wynosiłyby 0.5 mld zł. 280 mln zł wsparcia dla kraju? – czytamy w poście jednego z użytkowników Twittera, działacza NSZZ RI Solidarność, odnoszącego się do planów unijnej pomocy (która de facto jeszcze nie jest przesądzona).

– Co przeszkadza, by wobec złych cen w Polsce rolnicy Pomorza Zachodniego sprzedali swoje zboże po dobrych cenach w pobliskich Niemczech? Pytam jak najpoważniej, bo może ktoś odmawia skupu od rolników Pomorza Zachodniego na wspólnym rynku UE i potrzebna jest moja interwencja? – odpowiedział mu komisarz Wojciechowski.

I tu mamy niestety złe wieści, bowiem jak donosi niemiecki serwis Kaack, ceny w Niemczech nieustannie spadają, a popyt jest obecnie w tym kraju bardzo niski. Intuicja podpowiada nam także, że niemieckie podmioty skupowe (najprawdopodobniej w przeciwieństwie do wielu polskich) najpierw skorzystają z przywileju zakupu od niemieckich rolników, bez względu na unijne interwencje. Umowa zbożowa została przedłużona, ukraińskie zboże płynie korytarzem zbożowym. Może więc pora skończyć z jawną dyskryminacją polskich rolników, którym każe się produkować drogo, a sprzedawać tanio i przywrócić cła na ziarno ze wschodu…