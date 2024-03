Pierwszy zabieg wiosną w rzepaku – ochrona i regulacja

Do wiosennego zabiegu ochrony i regulacji wykorzystać możemy nowy preparat Architect. Stosujemy go w rzepaku od początku fazy wzrostu pędu głównego do fazy żółtego pąka. Zabezpieczamy rośliny przed chorobami i dbamy o ich prawidłowy pokrój.

Wiosną ochronę rzepaku powinniśmy rozpocząć możliwie wcześnie, aby nie dopuść do rozwoju takich chorób jak m.in. sucha zgnilizny kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak. Przy okazji zabezpieczania plantacji przed chorobami dobrze jest także zadziałać regulująco na pokrój roślin rzepaku.

Dlatego najczęściej ochronę i regulację wykonujemy w jednym zabiegu. Z jednej strony chronimy rośliny przed chorobami, z drugiej dbamy o to by mogły dobrze się rozgałęzić, prawidłowo zbudować pędy boczne i zawiązać na nich większą liczbę łuszczyn. Dobrze rozwinięte i wypełnione łuczyny na pędach bocznych przekładają się na wyższy plon. Regulacja łanu zabezpiecza nam plantacje przed wyleganiem i ułatwia zbiór. Do wiosennego zabiegu ochrony i regulacji wykorzystać możemy nowy preparat Architect.

Architect zawiera dwie substancje działające na pokrój roślin: chlorek mepikwatu i proheksadion wapnia. Wzajemnie się one uzupełniają, hamując biosyntezę giberelin na dwóch rożnych etapach tego procesu. Proheksadion wapnia cechuje się szybkim, nieco krótszym działaniem. Chlorek mepikwatu ma działanie wolniejsze i dłuższe. Proheksadion wapnia działa optymalnie w temperaturze 8-20(25)°C, chlorek mepikwatu w temperaturze (5)8-15°C. Taki zakres temperatur pozwala na użycie preparatu w dość chłodnych jeszcze warunkach, wczesną wiosną. Tym samym szybko zabezpieczamy plantację przed chorobami. W składzie mamy bowiem grzybobójczą substancję piraklostrobinę z grupy strobiluryn. Substancja ta zakłóca oddychanie komórkowe grzybów poprzez zaburzenia w transporcie elektronów w mitochondrium i jest to inny mechanizm działania niż w przypadku triazoli – popularnych w wiosennej ochronie roślin.

Architect zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i białej plamistości liści. Wiosną stosujemy go od początku fazy wzrostu pędu głównego rzepaku do fazy żółtego pąka (BBCH 30 – 59) w ilości 1,2 l/ha + kondycjoner wody Turbo 0,6 l/ha (sprzedawane razem). Architect zarejestrowany jest także do jesiennego stosowania w rzepaku