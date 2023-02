Zasady nawożenia a efektywne wykorzystanie składników nawozowych

Efektywne wykorzystanie składników nawozowych w dużym stopniu uzależnione jest od przestrzegania prawidłowych zasad nawożenia roślin. To z kolei skutkuje uzyskaniem wysokich plonów roślin o dobrych parametrach jakościowych.

Podstawową zasadą racjonalnie prowadzonego nawożenia roślin jest dostosowanie dawek nawozów mineralnych oraz naturalnych i organicznych zarówno do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin, jak i aktualnej zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych. W uprawie roślin nawożenie mineralne i organiczne należy traktować jako nierozerwalną całość zaspokajania potrzeb nawozowych roślin, z uwzględnieniem pierwszeństwa nawożenia organicznego w przypadku gleb lekkich, które charakteryzują się słabym kompleksem sorpcyjnym oraz często są ubogie w próchnicę glebową.

W przypadku ustalania konkretnej dawki składnika nawozowego należy określić jego najlepszą formę dostosowaną zarówno do preferencji uprawianej rośliny, terminu zastosowania, jak i sposobu aplikacji czy właściwości gleby, biorąc pod uwagę możliwe działania synergistyczne i antagonistyczne pomiędzy składnikami nawozowymi oraz pomiędzy wprowadzanymi składnikami a jonami obecnymi w środowisku wzrostu roślin. Ważne jest zachowanie w nawożeniu mineralnym odpowiedniego stosunku azotu do fosforu i potasu, który będzie dostosowany do wymagań pokarmowych uprawianych roślin. Umożliwi to z jednej strony efektywne wykorzystanie składników nawozowych przy minimalizowaniu ich strat, a z drugiej ograniczy możliwość nawożenia jednostronnego.

W celu zwiększenia efektywności wykorzystania składników nawozowych ważne jest stosowanie w nawożeniu roślin poza azotem, fosforem i potasem, również pozostałych makroskładników, takich jak magnez, siarka czy wapń oraz mikroelementów, w tym miedzi, cynku, manganu, żelaza, boru czy molibdenu. Zbilansowane nawożenie umożliwi także poprawę parametrów jakościowych plonu użytkowego.

Ważnym zabiegiem jest również optymalizacja odczynu gleby pod kątem wymagań uprawianych roślin. Zabieg wapnowania poprzez poprawę parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby warunkuje zwiększenie efektywności wykorzystania składników nawozowych, bowiem w glebach o uregulowanym odczynie znacznie rzadziej dochodzi do uwsteczniania składników nawozowych, które stają się niedostępne dla roślin, jak to ma miejsce w przypadku gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych.