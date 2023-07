Ile w tym sezonie zapłacimy za rozsiew wapna? Ceny usług wapnowania 2023

Obecnie trwają żniwa i w momencie zejścia zbóż z pól będzie najlepszy moment na zastosowanie wapna nawozowego. Sprawdziliśmy zatem ile trzeba będzie w tym sezonie zapłacić za usługę jego rozwiezienia.

Przeglądając ogłoszenia i dzwoniąc do usługodawców trzeba zauważyć, że obecnie dużą grupę wśród ofert wysiewu wapna stanowią usługi wykonywane nowoczesnymi rozrzutnikami, które dzięki dodatkowym tarczom przystosowane są także do rozsiewu wapna. Równomierność wysiewu tego typu konstrukcjami jest wyższa niż starszymi rozsiewaczami RCW i są one również mniej wrażliwe na jakość wapna, a do tego nawet kilkukrotnie wydajniejsze ze względu na ładowność i szerokość wysiewu.

Będąc jednak bardziej szczegółowym trzeba zauważyć, że tego typu konstrukcje cały czas ustępują specjalnie przeznaczonym do tego typu zadań profesjonalnym rozsiewaczom mającym dużo lepiej rozwiązane systemy podawania nawozu, które nie powodują chociażby zapychania wilgotnym materiałem, a stosowane tam tarcze pozwalają na wysiew na szerokość nawet ponad 30 m.

Przechodząc już do cen usług trzeba zaznaczyć, że podwyżki właściwie ominęły ten rodzaj rolniczych usług i w porównaniu do roku ubiegłego albo nie ma ich wcale, albo są nieznaczne, sięgające najwyżej 10 proc.

W przypadku wapna rozsiewanego za pomocą przystosowanych do tego rozrzutników ceny najczęściej rozpoczynają się od 15 zł za tonę wysianego wapna wraz z załadunkiem, ale dotyczy to większych zleceń i kwoty te kończą się na poziomie 18-20 zł/t rozsianego wapna. Jeśli zlecenia są mniejsze i trzeba dojeżdżać dosyć daleko do pól to ceny potrafią wzrosnąć do 25- 30 zł za tonę rozsypanego materiału z załadunkiem, co jest wartością niezmienną od ubiegłego roku.

Jeśli zaś chodzi o rozsiew wapna przystosowanymi do tego specjalistycznymi rozsiewaczami, to również w tym przypadku ceny nie uległy właściwie zmianie i wahają się w przedziale od 30 do 40 zł za tonę z załadunkiem.

Także jeśli chodzi o dostępność usług to nie ma z nią raczej problemów, tym bardziej, że w wielu przypadkach jeśli kupujemy wapno nawozowe u swojego dystrybutora to często możemy liczyć na darmowe lub za symboliczną opłatą wypożyczenie rozsiewacza do niego przeznaczonego.