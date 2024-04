Ostatnie przymrozki niebezpieczne dla rzepaku. Jakich szkód możemy się spodziewać?

W całej Polsce wystąpiły przymrozki, które na pewno będą miały wpływ na dalszą wegetację rzepaku. Na plantacjach, gdzie spadki temperatury były niewielkie tj. gdzieś w okolicach 00C do -30C, te szkody będą niewielkie. Przy takich spadkach temperatur pęd główny rzepaku jedynie pochyla się ku ziemi.

Gdy nadejdzie ocieplenie, to tkanki wrócą do normalnego turgoru i nie będzie to miało większego przełożenia na trwałe uszkodzenie roślin.

Gorzej w przypadku, gdy przymrozki były w okolicach – 100C. Niestety, w tych regionach Polski na pewno przymrozek będzie mieć wpływ na trwałe uszkodzenie roślin. Przy tak niskich temperaturach powietrza następuje uszkodzenie kwitnących kwiatów rzepaku i pąków kwiatowych, które w momencie wystąpienia przymrozków były dobrze rozwinięte. Najmocniej ucierpią młode, dopiero co rozwijające się łuszczyny. Te łuszczyny na pewno odpadną.

Podczas tak dużych spadków temperatur pęd główny rzepaku nie tylko się pochyli ku ziemi, ale może także się złamać. A to duże straty. Bo to właśnie na pędzie głównym jest najwięcej łuszczyn, a masa tysiąca nasion jest najwyższa. Plon rzepaku mogą jeszcze zrekompensować pędy boczne. Jednak ilość łuszczyn na pędzie bocznym zawsze jest niższa niż na pędzie głównym.

Dodatkowo przymrozki uszkodziły łodygi rzepaku. Szczególnie popękały te rzepaki, które dostały za mało boru, było podane zbyt niskie nawożenie potasowe albo też rośliny, które zostały uszkodzone przez chowacze łodygowe i larwy pchełek. Takie popękania to łatwa droga do infekcji grzybowych. Stąd oprócz spadku plonowania spowodowanego uszkodzeniem kwiatków, młodych łuszczyn i pąków kwiatowych to szkody może zwiększyć rozwój chorób. Wskutek uszkodzeń po przymrozkach roślina jest osłabiona i bardziej podatna na atak patogenów. Może dojść w późniejszym okresie wegetacji do wylegania roślin i przedwczesnego osypywanie się łuszczyn. Zwiększa się również presja ze strony zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni i innych chorób.