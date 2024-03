Wczesnowiosenne odchwaszczanie zbóż – termin i herbicydy, czyli kiedy i czym

Wczesnowiosenne zwalczanie chwastów, związane jest głównie z problemem dotyczącym kilku gatunków chwastów rocznych, tzw. zimujących, które nie zostały w okresie jesieni skutecznie ograniczone.

W momencie ruszenia wegetacji wiosennej, roślina uprawna a przede wszystkim chwasty szybko rosną, przez co w krótkim czasie mogą stać się na tyle duże, że będą mało wrażliwe na większość s.cz. herbicydów.

Z praktycznego punktu widzenia który dotyczy w głównej mierze skuteczności zabiegu, najbardziej optymalnym terminem na wykonanie wiosennych oprysków herbicydowych jest okres ruszenie wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia zbóż (BBCH 19-29), ewentualnie z lekkim przesunięciem w kierunku fazy 1-2 kolanka (BBCH 31-32).

Dlatego tak istotne jest aby nie zwlekać z wykonaniem zabiegu herbicydowego, ponieważ wczesna wiosna to krótki i bardzo dynamiczny okres w którym to większości gatunków chwastów, zwłaszcza form rocznych zimujących potrafi go skutecznie wykorzystać na swoja korzyść.

Herbicydy do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych – przykłady

Po ruszeniu wegetacji do fazy końca krzewienia zbóż ozimych (BBCH 29)

Do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, można w tym bardzo wczesnym i niezwykle krótkim terminie, zastosować duet składający się z takich s.cz., jak: tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu. Herbicydy: Concert SX 44 SG (dawka 150 g/ha) i Toto 75 SG (dawka 70 g/ha + Asystent+ 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub Partner+ w dawce 0,5 l/ha).

Po ruszeniu wegetacji do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30-31/32)

Do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, można zastosować następujące s.cz.:

– mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy. Herbicydy: Anthology 12 OD, Atlantis 12 OD i Protis, stosuje się w dawce 0,45-1,2 l/ha, a preparat Huzar Plus w dawce 0,2 l/ha. Natomiast środki Current, Daltrice, Obelisk i Zeppos w dawce 0,2-0,4 l/ha + Actirob 842 EC w dawce 0,4-0,8 l/ha.

– propoksykarbazon sodowy + mezosulfuron metylowy. Herbicyd: Monolith 11,25 WG (dawka 0,33 kg/ha + 1,0 l/ha Biopower).

– pinoksaden + piroksulam. Herbicyd: Avoxa 50 EC (dawka 1,8 l/ha).

– florasulam + piroksulam. Herbicyd: Corello (dawka 265 g/ha łącznie z adiuwantem, np. Atpolan Bio 80 EC/Olbras 88 EC/Actirob 842 EC w dawce 1,0 l/ha).

– jodosulfuron metylosodowy + florasulam + tribenuron metylowy. Herbicydy: Galaxo 150 WG, Herpende 150 WG,Mepengo 150 WG (dawka 0,18 kg/ha + Adjuwant Super lub Adjusafner w dawce 0,1 l/ha).

– florasulam + halauksyfen metylu + piroksulam. Herbicyd: Rexade (dawka 50 g/ha + adiuwant Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,0 l/ha).

– florasulam + piroksulam + aminopyralid. Herbicydy: Lancet Plus 125 WG oraz Tara (dawka 0,2 kg/ha łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,0 l/ha).

– 2,4-D 2-EHE + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu. Herbicyd: Huzar Activ Plus (dawka 1,0 l/ha).

Do ochrony jedynie plantacji pszenicy ozimej zarejestrowane jest trio składające się z następujących s.cz.

– jodosulfuron metylosodowy + propoksykarbazon sodowy + amidosulfuron. Herbicyd: Zeus 208 WG (dawka 0,3 kg/ha).

Natomiast do skutecznej ochrony plantacji pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, można wykorzystać takie trzy s.cz., jak:

– mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu + jodosulfuron metylosodowy. Herbicyd: Atlantis Star (dawka 0,333 kg/ha łącznie z adiuwantem Biopower 1,0 l/ha).

Ponadto do ochrony pszenicy ozimej, pszenicy orkisz, pszenicy ozimej durum, pszenżyta ozimego i żyta, polecany jest następujący duet:

– mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu. Herbicyd: Incelo (dawka 0,2-0,33 kg/ha + adiuwant Biopower w dawce 1,0 l/ha).

Poza tym do bardzo efektywnej ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta, polecane są dwie bardzo dobrze znane s.cz., tj.:

– pinoksaden + florasulam. Herbicydy: Axial Komplett oraz Axial One 50 EC (dawka 1,3 l/ha).