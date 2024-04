Chwastnica jednostronna. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Chwastnica jednostronna to pospolity chwast kukurydzy, słonecznika, soi, ziemniaków, buraków, warzyw i zbóż jarych. To gatunek wskaźnikowy gleb ciepłych, szybko nagrzewających się i zasobnych w azot.

Chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli, ang.: cockspur grass, barnyardgrass, potocznie: proso jednostronne, kurze proso, kurza trawa, proso japońskie, prosówka, proso dzikie. Rodzina: Poaceae (wiechlinowate). Roślina roczna, jara. Wschodzi wiosną. Kwitnie od lipca do września. Wysokość źdźbła 30-90 cm. Rozmnażanie z ziarniaków. Produktywność jednej rośliny to 200 -1 tys. ziarniaków, które zachowują żywotność 3 do 7 lat.

Występowanie i szkodliwość

Pospolity chwast kukurydzy, słonecznika, soi, ziemniaków, buraków, warzyw i zbóż jarych.

Ekonomiczny próg szkodliwości tego gatunku w kukurydzy i burakach wynosi 5 roślin na 1 m2, natomiast w innych roślinach rolniczych, przyjmuje się że próg ten wynosi 3-6 roślin na 1 m2.

Czy wiesz, że

Nasiona chwastnicy jednostronnej, rozprzestrzeniane są za pośrednictwem zwierząt, takie zjawisko nosi nazwę zoochorii. Masowo kiełkują dopiero w momencie, gdy gleba ogrzeje się do temperatury min. 10-15°C. Chwastnica jednostronna jest gatunkiem wskaźnikowym gleb ciepłych, szybko nagrzewających się i zasobnych w azot. Jest rośliną typu C4 czyli przeprowadza fotosyntezę blisko dwukrotnie wydajniej, niż większość naszych rodzimych gatunków, które charakteryzują się fotosyntezą typu C3.