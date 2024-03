Mieszaniny zbiornikowe herbicydów w zboża ozime. Podajemy przykłady

Głównym celem stosowania mieszanin zbiornikowych przez plantatorów jest zwiększenie efektywności. Dążymy do wyeliminowania jak największej liczby chwastów bądź gatunków uciążliwych. Podczas jednego zabiegu opryskiwania ograniczamy też koszty.

W obecnych trudnych ekonomicznie dla rolnictwa czasach, większość plantatorów dążą do wykonania zabiegu herbicydowego, najlepiej jednym kompleksowym preparatem, składającym się z 2 lub 3 s.cz., które skutecznie ograniczą zarówno gatunki jedno jak i dwuliścienne, występujące na danym polu.

Bardzo często takie kompleksowe gotowe herbicydy są zdecydowanie droższe niż mieszaniny zbiornikowe 2 lub 3 s.cz., przygotowane samodzielnie przez plantatora. Takie podejście ma również uzasadnienie ekonomiczne, gdyż tak przygotowane mieszaniny są zazwyczaj tańsze. Są również praktyczne, gdyż za jednym przejazdem uzyskuje się taki sam (lub bardzo zbliżony) efekt chwastobójczy, jak w przypadku jednego drogiego herbicydu. Ponadto bardzo ważnym aspektem mieszania s.cz., o różnych mechanizmach działania, jest zapobieganie lub czasowe eliminowanie, niekorzystnego zjawiska czyli uodparniania się chwastów na poszczególne s.cz. herbicydów.

Dlatego z punktu widzenia plantatora jest to jak najbardziej racjonalne podejście do tematu zwalczania chwastów w szczególności jeżeli dotyczy dużych powierzchni pól i to w czasie tak newralgicznym jakim jest okres wiosenny.

Aby mieszanina zbiornikowa była skuteczna

Przed przystąpieniem do tego typu zabiegów, pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy, a mianowicie wykonanie oprysku mieszaniną dwóch lub trzech preparatów, przyniesie oczekiwane rezultaty i oszczędności, ale pod warunkiem, że komponenty będą zarejestrowane do stosowania w danej roślinie uprawnej. Muszą też być prawidłowo dobrane i zastosowane w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny uprawnej oraz chwastów.

Przykłady mieszanin zbiornikowych do samodzielnego sporządzenia

Po ruszeniu wegetacji do początku fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3 kolanka (BBCH 22-33).

Puma Uniwersal 069 EW + Sekator 125 OD (fenoksaprop-P-etylu + amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy). Ta mieszanina zbiornikowa zwalcza skutecznie następujące gatunki chwastów jednoliściennych, tj.: miotła zbożowa, wyczyniec polny, chwastnica jednostronna, owies głuchy, włośnice oraz dwuliściennych, tj.: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Mieszanina ta w dawce 1,2 l/ha + 0,15 l/ha, polecana jest tylko do ochrony pszenicy ozimej.

Po ruszeniu wegetacji do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30-31/32)

Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG (s.cz. mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy + amidosulfuron). Ta mieszanina z gatunków jednoliściennych efektywnie zwalcza miotłę zbożową, a z gatunków dwuliściennych: gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, komose białą, niezapominajkę polną, rumian polny, marunę bezwonną, poziewnika szorstkiego, przytulię czepną, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego, tobołki polne i żółtlicę drobnokwiatową. Może być stosowana w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym w dawce 0,6 l/ha + 30 g/ha.

Atlantis 12 OD + Granstar SX 50 SG (s.cz. mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy + tribenuron metylu). Mieszanina ta wykorzystywana jest do zwalczania miotły zbożowej oraz całej gamy chwastów dwuliściennych, tj. gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym. Dawka do jednorazowego zastosowania wynosi 0,6 l/ha + 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,05%.

Atlantis 12 OD + Sekator 125 OD (s.cz. mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy + amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy). Mieszanina zbiornikowa tych dwóch herbicydów wykorzystywana jest do zwalczania przede wszystkim miotły zbożowej oraz całej rzeszy chwastów dwuliściennych, np. gorczycy polnej, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, komosy białej, maku polnego, maruny bezwonnej, niezapominajki polnej, przytulii czepnej, rumianu polnego, samosiewów rzepaku, tasznika pospolitego i tobołków polnych. W dawce 0,45 l/ha + 0,1 l/ha, wykorzystywana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta.

Od początku fazy strzelania w źdźbło (2 kolanko) do fazy liścia flagowego (BBCH 32-37)

Alladyn 71,4 WG + Starane 250 EC (tritosulfuron + fluroksypyr). Ta mieszanina zbiornikowa, polecana jest do efektywnego zwalczania tylko chwastów dwuliściennych, tj. dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, iglica pospolita, mak polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, stulicha psia, tasznik pospolity i tobołki polne. Mieszanina ta w dawce 0,05 kg/ha + 0,4 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha, skutecznie chroni plantację pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego.