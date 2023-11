Miotła i przytulia w zbożach. Nie czekaj do wiosny, sprawdź skuteczne sposoby na chwasty późną jesienią

Zachwaszczenie miotłą zbożową oraz przytulią czepną w nasileniu 50-70 szt./m2 może być przyczyną 30-50 proc. strat w plonie zbóż. Dlatego tak istotne jest, aby szybko i skutecznie ograniczyć w okresie jesiennym formy ozime tych gatunków.

Co polecić do odchwaszczania późną jesienią?

Określenie to można rozumieć dwojako, gdyż obejmuje tak naprawdę dwa terminy, tj. koniec krzewienia oraz koniec wegetacji jesiennej. Na całe szczęście określenie „do końca wegetacji jesiennej” w znacznej mierze pokrywa się z terminem „do końca krzewienia”. Dlatego zazwyczaj większość herbicydów zalecanych na koniec wegetacji, można również zastosować znacznie wcześniej, tj. w fazie co najmniej początku do końca krzewienia.

Do końca krzewienia zbóż

Do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i przytuli czepnej w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym można zastosować diflufenikan z chlorotoluronem (np. Dyplomata 600 SC, Snajper 600 SC). Ponadto bardzo skuteczny jest duet flufenacet + pikolinafen (np. Pontos), który można stosować we wszystkich czterech głównych zbożach ozimych.

Natomiast do zwalczania jedynie gatunków dwuliściennych, w tym oczywiście przytuli czepnej, możemy wykorzystać fluroksypyr (np. Flurostar Forte) oraz halauksyfen metylu + florasulam (np. Quelex łącznie z adiuwantem, np. Atpolan Bio 80 EC, Dassoil czy Olbras 88 EC). Substancje te można stosować nawet w temperaturze 2-4°C w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym i życie, na przytulią czepną, która osiągnęła wysokość nawet 20-25 cm. Ponadto substancje ten skutecznie ograniczają jeszcze kilka innych chwastów dwuliściennych. Innym równie skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszaniny fluroksypyru z florasulamem (np. Flurostar Super SE, Tomigan Forte 102,5 SE), która zalecana jest do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego. Duet ten skutecznie działa już w temperaturze 5°C, niszcząc nawet zaawansowaną w rozwoju przytulię czepną, jednak nie wyższą niż 20 cm.

Do końca wegetacji jesiennej zbóż

Do skutecznego zwalczania miotły zbożowej i przytuli czepnej oraz niektórych innych dwuliściennych, można wykorzystać duet mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu (np. Incelo + adiuwant Biopower), który jest polecany do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta.

Natomiast do zwalczania jedynie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym i pszenżycie ozimym, można wykorzystać pinoksaden (np. Addar 50 EC, Axial 50 EC, Axel R 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC, Paxio Duo 50 EC, Rapino 50 EC), który jest szczególnie polecany do eliminowania miotły zbożowej (chociaż czasami też i innych jednoliściennych), znajdujących się w bardzo zaawansowanych fazach rozwojowych (np. krzewienia) i do tego w niskiej temperaturze powietrza, wynoszącej zaledwie 1-2°C.

Ponadto szczególną substancją bardzo chętnie wykorzystywaną przez plantatorów jest chlorotoluron (np. Desperado 500 SC, DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC, Toluron 700 SC), który można stosować nawet w ujemnej temperaturze powietrza (-3°C), ale pod warunkiem, że na polu nie występuje okrywa śnieżna. Jest wykorzystywany głównie do zwalczania miotły zbożowej (chociaż dobrze ogranicza również niektóre dwuliścienne) w temperaturze około 1-2°C. Można go stosować w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie.

Ponadto do zwalczania całej gamy chwastów dwuliściennych, w tym i przytuli czepnej można wykorzystać duet florasulam + tribenuron metylowy (np. Viking Max 80 WG) oraz trio składające się z takich substancji jak: tribenuron metylowy + metsulfuron metylowy + florasulam (np. Fundamentum 700 WG, Locus 700 WG, Troping 700 WG + adiuwant Asystent+), które polecane jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta. Ponadto równie skuteczną i bardzo często wykorzystywaną substancją przez plantatorów jest halauksyfen metylu – Arylex (np. GF-2573), który zalecany jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenicy twardej ozimej, pszenicy orkiszowej ozimej, jęczmienia ozimego i żyta. Sskutecznie ogranicza występowanie przytulii czepnej, nawet przy bardzo niskiej temperaturze powietrza, wynoszącej zaledwie 2°C. Również niejako przy okazji zwalcza jeszcze niektóre inne gatunki dwuliścienne

Miotła i przytulia – dlaczego to taki problem

Miotła zbożowa jesienią tworzy 6-8 czasami nawet więcej źdźbeł i wydaje około 10-12 tys. ziarniaków, natomiast forma jara wiosną tworzy 2-4 źdźbła i „produkuje” około 5-6 tys. ziarniaków, które mogą kiełkować już w temperaturze 3°C, a których żywotność w glebie wynosi do 6 lat. Również jedna dobrze rozrośnięta roślina przytuli czepnej może wytworzyć około 300-500 rozłupek (nasion), które mogą kiełkować już w temperaturze 2°C, a ich żywotność w glebie szacowana jest na 6-8 lat.

Ekonomiczny próg szkodliwości:

miotły zbożowej w zbożach wynosi 10-15 roślin/m 2

przytuli czepnej w zbożach wynosi 0,1-2 szt./m2

Pamiętajmy, że masowe pojawienie się tych gatunków chwastów na plantacji zbóż ozimych, stwarza bardzo duże problemy podczas zbioru kombajnowego (w szczególności dotyczy to przytuli czepnej), co przekłada się również pośrednio na obniżenie plonowania. Natomiast te bezpośrednie straty w plonie, np. pszenicy ozimej, spowodowane zachwaszczeniem miotła zbożową oraz przytulią czepną w nasileniu 50-70 szt./m2 mogą wynosić 30-50 proc.!

Dlatego tak istotne jest aby szybko i skutecznie ograniczyć w okresie jesiennym formy ozime tych gatunków oraz dodatkowo formy jare (jeżeli oczywiście wystąpią w dużym nasileniu) w okresie wczesnowiosennym (poprzez tzw. poprawki herbicydowe lub zabiegi korygujące).