Co na chwasty w zboża jesienią? Sprawdź, jak skutecznie odchwaścić zboża w fazie 4 liści do fazy krzywienia

Jedną z wielu zalet stosowania zabiegów herbicydowych w fazie 4-5 liści do fazy krzewienia zbóż jest możliwość precyzyjniejszego dobrania substancji czynnej herbicydu do składu gatunkowego chwastów, mamy też wystarczająco dużo czasu na ich skuteczne wyeliminowanie.

Informacja dotycząca fazy rozwojowej zbóż (głównie dotycz to krzewienia) jest bardzo istotna ze względu na możliwość zastosowania odpowiedniej substancji czynnej (s.cz.) herbicydu.

Generalnie zboża ozime można podzielić na takie, które krzewią się tylko jesienią, np. jęczmień ozimy, który musi zakończyć krzewienie z końcem wegetacji jesiennej, podobnie jak żyto ozime. Natomiast pszenżyto ozime powinno z końcem wegetacji jesiennej wejść w fazę przynajmniej początku krzewienia a najlepiej pełni krzewienia. Inaczej sytuacja wygląda z pszenicą ozimą, która ma zdolność do krzewienia się zarówno jesienią, jak i wiosną, co przekłada się na największą ze wszystkich zbóż ozimych, tolerancję na opóźniony siew, ale również na możliwości ochrony tego gatunku – większą liczbą herbicydów.

Najlepszy czas ochrony herbicydowej

Dlatego najlepszy czas do stosowania herbicydów zaczyna się tak naprawdę w październiku i trwa do połowy listopada. W okresie tym plantatorzy mogą zastosować całą gamę s.cz. herbicydów, dostosowaną do fazy rozwojowej zbóż i chwastów oraz warunków meteorologicznych. Do dyspozycji mają herbicydy zwalczające tylko chwasty jednoliścienne lub dwuliścienne oraz herbicydy ograniczające zarówno chwasty jedno jak i dwuliścienne.

Na chwasty jednoliścienne

Mezosulfuron metylowy (np. Aloper 6 WG, Wyczyn 06 WG) – substancja ta wykorzystywana jest do zwalczania takich chwastów jak: miotła zbożowa, owies głuchy, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, życica trwała i życica roczna, występujących w zasiewach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, które znajdują się w fazie minimum 1 liścia do pełni krzewienia (BBCH 11-25). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 100 g/ha + adiuwant Oliwar 0,4 l/ha.

Klodinafop + pinoksaden (np. Traxos 50 EC) – duet ten polecany jest do skutecznego ograniczania występowania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie, znajdujących się w fazie co najmniej 2 liści do początku krzewienia (BBCH 12-21). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,2 l/ha.

Na chwasty dwuliścienne

Pendimetalina + pikolinafen (np. Picona) – mieszanina ta wykorzystywana jest głównie do zwalczania chwastów dwuliściennych, tj. bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Polecana jest do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego, już od fazy liścieni do pełni krzewienia (BBCH 10-25). Skuteczna dawka do maksymalnego jednorazowego zastosowania wynosi 3,0 l/ha.

Diflufenikan + florasulam (np. Fragma Delta 550 SC, Laserto D 550 SC, Lector Delta 550 SC, Saracen Delta 550 SC, Viking Delta 550 SC) – mieszanina ta polecana jest do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, znajdujących się w fazie conajmniej 2 liścia do fazy 2 rozkrzewienia (BBCH 12-22). Skutecznie zwalcza następujące gatunki: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna i nadmorska, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 75 ml/ha.

Na chwasty jedno- i dwuliścienne

Beflubutamid (np. BeFlex 500 SC) – substancja ta wykorzystywana jest głównie do zwalczania miotły zbożowej, fiołka polnego i samosiewów rzepaku oraz przy okazji gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, przetacznika perskiego i tasznika pospolitego w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym, już w fazie liścieni do fazy pełni krzewienia (BBCH 10-25). Skuteczna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,5 l/ha.

Beflubutamid + prosulfokarb (np. BeFlex 500 SC + Boxer 800 EC) – mieszanina zbiornikowa tych dwóch substancji, skutecznie zwalcza miotłę zbożową oraz wybrane chwasty dwuliścienne, tj. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity. Herbicydy te można stosować do ochrony plantacji pszenicy ozimej, będącej w fazie liścieni do fazy pełni krzewienia (BBCH 10-25). Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,3 l/ha + 3,0 l/ha.

Beflubutamid + chlorotoluron (np. BeFlex 500 SC + Lentipur Flo 500 SC) – kolejna mieszanina zbiornikowa, która bardzo dobrze ogranicza występowanie miotły zbożowej i wyczyńca polnego oraz całej gamy chwastów dwuliściennych, tj. chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Herbicydy te polecane są do ochrony plantacji pszenicy ozimej, będącej w fazie co najmniej 3 liści do fazy pełni krzewienia (BBCH 13-25). Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,3 l/ha + 2,0 l/ha.

Diflufenikan + flufenacet + penoksulam (np. Cevino Trio 599,5 SC, Trivino 599,5 SC) – trio to wykorzystywane jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego już od fazy 1 liścia do pełni krzewienia (BBCH 11-25). Mieszanina ta bardzo skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne, tj. bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, rumian polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,40 l/ha.

Diflufenikan + florasulam + penoksulam (np. Bizon, Legion, Viper) – mieszanina ta polecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego w fazie 1 liścia do 3 rozkrzewienia (BBCH 11-23). Trio to skutecznie zwalcza miotłę zbożową oraz chabra bławatka, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, mak polny, marunę bezwonną, przetaczniki, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,0 l/ha.

Diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy (np. Alister Grande 190 OD) – trio to można stosować od fazy dobrze wykształconego 3 liścia do fazy pełni krzewienia (BBCH 13-25) pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta. Skutecznie zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego, a z chwastów dwuliściennych: bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, mak polny, marunę bezwonną, rumian polny, niezapominajkę polną, przetaczniki, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, stulichę psią, tasznika pospolitego i tobołki polne. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,0 l/ha.

Flufenacet + diflufenikan + florasulam (np. Cezaro 574 SC, Huron 574 SC) – gotowa mieszanina tych trzech substancji, wykorzystywana jest do zwalczania miotły zbożowej oraz całej gamy chwastów dwuliściennych, tj. bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku. Trio to jest wykorzystywane przez plantatorów do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta, które znajdują się w fazie co najmniej 1 liścia do fazy pełni krzewienia (BBCH 11-25). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,4 l/ha.