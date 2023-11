Miotła zbożowa – kiedy i czym zwalczyć w zbożach i rzepaku

Zdecydowanie miotłę zwalczać powinniśmy już jesienią, ponieważ na wiosnę pola zachwaszczać będą formy i jare ozime – trudne do wyeliminowania w tym czasie.

Miotła zbożowa uważana jest za jeden z bardziej ekspansywnych i problematycznych gatunków chwastów występujących w zbożach oraz w niektórych oleistych, np. rzepaku. Jest gatunkiem, który bardzo dobrze zimuje (formy ozime). Ponadto w okresie wiosennym mogą pojawić się kolejne partie miotły, tzw. formy jare tego gatunku. Nie jest to więc komfortowa sytuacja dla plantatora oraz dla samych zbóż czy rzepaku ozimego, które muszą konkurować w okresie wiosennym aż z dwoma miotłami zbożowymi, tj. z formą ozimą i jarą.

Termin zwalczania

Dlatego konieczne jest skuteczne wyeliminowanie głównie form ozimych miotły, jeszcze w okresie jesiennym. Plantatorów zbóż nie trzeba do tego specjalnie przekonywać, natomiast niektórzy plantatorzy rzepaku bardzo często skupiają się przede wszystkim na zwalczaniu chwastów dwuliściennych, a chwasty jednoliścienne, tj. miotła zbożowa, eliminowane są niejako przy okazji za pomocą herbicydów rzepaczanych, niestety jest to błąd, który może ich kosztować straty w plonie nasion rzepaku. Aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu i rozwoju miotły warto ją zwalczać już w początkowej fazie wzrostu zbóż i rzepaku ozimego. Niestety nie zawsze jest to możliwe (z różnych przyczyn zależnych czy niezależnych od plantatora) dlatego nawet późne zwalczanie miotły w okresie jesiennym jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż czekanie z zabiegiem herbicydowym aż do wiosny.

Herbicydy w zboża jesienią

Do skutecznego zwalczania miotły zbożowej aż do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta, można wykorzystać pinoksaden (np. Addar 50 EC, Axial 50 EC, Axel R 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC, Paxio Duo 50 EC, Rapino 50 EC). Jest to substancja która jest szczególnie polecana do eliminowania tego chwastu nawet jeżeli znajduje się w bardzo zaawansowanej fazie rozwojowej (np. w fazie krzewienia). Dodatkową zaletą jest fakt, że można to robić w niskiej temperaturze powietrza, wynoszącej min. 1-2°C. Ponadto plantatorzy bardzo chętnie wykorzystują jeszcze jedną substancję, tj. chlorotoluron (np. Desperado 500 SC, DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC, Toluron 700 SC), który można stosować nawet w ujemnej temperaturze powietrza (-3°C), ale pod warunkiem, że nie ma okrywy śnieżnej. Substancja ta jest wykorzystywana głównie do ochrony plantacji pszenicy ozimej, ponadto można ją polecić również do ochrony pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta, przed konkurencyjnym oddziaływaniem miotły zbożowej. Lepsze efekty działania chlorotuloru w odniesieniu do tego chwastu, uzyskuje się jednak, gdy temperatura powietrza jest dodatnia i wynosi około 1-2°C.

Herbicydy w rzepak jesienią

Natomiast najlepsze efekty w zwalczaniu miotły zbożowej w zaawansowanej fazie rozwojowej zarówno jej, jak i rzepaku ozimego (faza 6-8 liści lub koniec wegetacji jesiennej), możemy uzyskać po zastosowaniu grupy herbicydów zwanej graminicydami.

S.cz. graminicydów zalecane do odchwaszczania rzepaku ozimego, które mogą zostać zastosowane późną jesienią, to: propachizafop (np. Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Alive, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Hitro 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vergil 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC ), fluazyfop P-butylowy (np. Akapit 125 EC, Frequent, Privium 125 EC, Trivko, Balatella Forte 150 EC, Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Grastop 150 EC, Rento 150 EC, Tapani 150 EC), chizalafop P-etylowy (np. Achiba 05 EC, Darium, Elegant 05 EC, Fitofop, Graminis 05 EC, Jenot Twist 050 EC, Labrador 05 EC, Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Maceta 50, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Targa Super 05 EC, Taurus 05 EC, Trepach, Wizjer 50 EC, Zamzar, Agard 100 EC, Demetris 100 EC, Digator 100 EC, Grasser 100 EC, Superic 100 EC, Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC, Maceta 100, Pilot 10 EC, Pilot Max 10 EC, Superb 100 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC, Targa Max 10 EC), cykloksydym (np. Focus Ultra 100 EC, Foxydo 100 EC), kletodym (np. Juniper Max 240 EC, Kleo 240 EC, Logik 240 EC, V-Dim 240 EC, VextaDim 240 EC).