Czy formulacja herbicydu ma znaczenie?

Dostępne w sprzedaży herbicydy różnią się między sobą nie tylko nazwą handlową, substancja czynną, efektywnością i sposobem użycia. Różnią się też formulacją.

To głównie od formulacji zależy skuteczność działania substancji czynnej (s.cz.), bezpieczeństwo stosowania, trwałość i termin przechowywania a także cena preparatu.

Każda z obecnych na rynku formulacji posiada zarówno „wady” jak i „zalety”, nie ma idealnej formulacji. Dlatego przy wyborze odpowiedniego herbicydu z oznaczeniem kodowym, który dotyczy konkretnej formulacji, należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak: bezpieczeństwo w trakcie sporządzania cieczy użytkowej oraz podczas aplikacji, trwałość danego preparatu (określona terminem przydatności do użycia) oraz koszty zakupu.

W chwili obecnej, dostępnych jest kilkanaście podstawowych typów form użytkowych herbicydów, oznaczonych specyficznymi dla danej formulacji kodami. Generalnie jednak formulacje można podzielić na dwie główne grupy, tj. suche (stałe) i płynne.

Formulacje tzw. suche (stałe)

Warto zwrócić uwagę, jaka jest postać herbicydu w wersji suchej, czy jest to proszek, a może granulat?. Obie te wersje formulacji suchej, posiadają podobne działanie, jednak granulat w porównaniu do proszku jest zdecydowanie bardziej bezpieczniejszy dla potencjalnego użytkownika.

Przede wszystkim nie pyli, jak to zdarza się w przypadku proszku, co w konsekwencji może prowadzić do podtrucia operatora. Ponadto taka formulacja szczególnie w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą, posiada zdecydowanie niższą przenikalność, co czyni ją względnie bezpieczną. Oprócz tego sucha formulacja, to także znaczna wygoda stosowania, magazynowania, przechowywania i trwałości.

Jednak wśród plantatorów panuje nadal pogląd, że herbicydy o stałej (suchej) formulacji sprawiają pewien problem podczas rozpuszczania w wodzie (a przez to tracą na skuteczności). Można spotkać się z opinią, że proszek (rzadziej granulat) nie rozpuści się łatwo w wodzie i podczas aplikacji pozostanie na roślinach, nie niszcząc je.

Jednak na rynku istnieje wiele herbicydów, które dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, rozpuszczają się praktycznie całkowicie, nawet w małej ilości zimnej wody. Dlatego pogląd ten obecnie uważany jest już za przestarzały.

Przykładowe oznaczenia

WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej;

SP – proszek rozpuszczalny w wodzie;

EG – granule do sporządzania emulsji wodnej;

SG – granule rozpuszczalne w wodzie;

WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej;

SX – granule całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Formulacje tzw. płynne

Niewątpliwa zaletą preparatów, które posiadają formulację płynną jest fakt, że podczas przygotowania cieczy użytkowej nie pylą i nie tworzą osadów a przez to nie wymagają długiego mieszania. Dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności odznaczają się wysoką skutecznością działania.

Są bardzo łatwo absorbowane (dzięki temu odznaczają się bardzo dużą efektywnością), co z jednej strony jest atutem ale z drugiej strony, może powodować zagrożenie dla operatora, podczas kontaktu, np. z nieodpowiednio zabezpieczoną skórą jego ręki. Pewną wadą jest również fakt, że posiadają w porównaniu do formulacji stałych, krótszy okres przydatności do wykorzystania (najczęściej 2 lata).

Przykładowe oznaczenia

SL – koncentrat do stosowania po rozcieńczeniu wodą;

SC – koncentrat stężonej zawiesiny do stosowania po rozcieńczeniu wodą;

SE – wieloskładnikowa mieszanina w postaci zawiesino-emulsji do stosowania po rozcieńczeniu wodą;

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej do stosowania po rozcieńczeniu wodą;

OD – koncentrat w formie zawiesiny olejowej do stosowania po rozcieńczeniu wodą;

CS – zawiesina kapsuł w cieczy do stosowania po rozcieńczeniu wodą;

DC – koncentrat dyspergujący do stosowania po rozcieńczeniu wodą;

EW – emulsja, olej w wodzie do stosowania po rozcieńczeniu wodą.

Każda z formulacja, która jest dostępna w sprzedaży pod postacią gotowego herbicydu, posiada szereg właściwości wpływających na jego skuteczność, bezpieczeństwo, łatwość użytkowania oraz przechowywania a pośrednio i na cenę rynkową.

Z pewnością każdy plantator wybiera zazwyczaj sprawdzony przez siebie rodzaj herbicydu. Jednak często nie zdaje sobie sprawy z tego, że produkt, który stosuje niezmiennie od lat, może występować w innych (zdecydowanie lepszych) wersjach (formulacjach).

Dlatego tak ważne jest, aby plantator przed zakupem, dokładnie zapoznał się z aktualną ofertą handlową i dokonał właściwego wyboru, uwzględniając potrzeby ochroniarskie własnego gospodarstwa aby jeszcze bezpieczniej i efektywniej walczyć z chwastami. Warto być na bieżąco i co pewien czas zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami czy trendami, jakie pojawiają się na rynku ś.o.r..