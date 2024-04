Chwasty w grochu – zwalczanie powschodowe, herbicydy nalistne

Plantacja grochu, szczególnie w okresie wschodów, narażona jest na silną presję ze strony różnych gatunków chwastów. Jak sobie z nimi radzić? Podpowiadamy, jakie herbicydy można zastosować po wschodach grochu.

Zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych

Do zwalczania zarówno chwastów jednoliściennych jak i dwuliściennych zarejestrowanych jest sześć herbicydów, tj. Dimetic Duo 462,5 EC, Hegal P, Spectrum Plus, Tupana, Verres 462,5 EC, Wing P 462,5 EC, które zawierają w swoim składzie dwie uzupełniające się s.cz., tj. pendimetalina i dimetenamid-P. Pierwsza z tych substancji hamuje tworzenie mikrotubuli w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek roślin chwastów. Natomiast druga z tych substancji zaliczana jest do inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Do rośliny przenika przez korzenie i hypokotyl, powodując zamieranie chwastów podczas ich kiełkowania lub w fazie siewki. Herbicydy te bardzo często nazywane są „hybrydowymi”, gdyż można je stosować zarówno przedwschodowo doglebowo bezpośrednio po siewie (BBCH 00), jak i po wschodach grochu czyli nalistnie w fazie widocznej pary łuskowatych liści aż do fazy 3 międzywęźla na pędzie właściwym (BBCH 10-33). Preparaty te pobierane są przez korzenie i liścienie chwastów. Po ich zastosowaniu nie dochodzi do wschodów chwastów lub następuje ich zamieranie w fazie siewki. Herbicydy te stosowane w dawce maksymalnej wynoszącej 4,0 l/ha, bardzo skutecznie ograniczają chwastnicę jednostronną, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, przytulię czepną, rdest ptasi i tobołki polne.

Zwalczanie chwastów dwuliściennych

Do zwalczania tylko chwastów dwuliściennych zarejestrowanych jest kilkanaście herbicydów, które w swoim składzie zawierają trzy s.cz., tj.:

MCPB – np. Butoxone M 400 SL, który stosuje się od fazy 1 liścia lub 1 wąsa do fazy dobrze wykształconego 3 liścia lub 3 wąsów (BBCH 11-13). Preparat ten pobierany jest przez liście chwastów, powodując ich deformację a następnie zahamowanie wzrostu i ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie siewki. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowani wynosi 4,0 l/ha, która to dawka skutecznie ogranicza występowanie takich gatunków chwastów jak: gwiazdnica pospolita, komosa bała, rdest powojowaty, tasznik pospolity i tobołki polne.

Ważne: niektóre odmiany grochu jadalnego np. Opal, mogą być wrażliwe na działanie tego herbicydu (widoczny efekt fitotoksyczności)!

Bentazon – np. Beni (dawka 1,0 kg/ha), Baltar i Benz (dawka 2,0 l/ha) oraz Basjan 480 SL, Bentamoc, Bentazon 480 SL, Bezon 480 SL i Gransol Extra 480 SL (dawka 3,0 l/ha), można aplikować w fazie rozwiniętego 1 liścia do fazy 5 liścia lub 5 wąsów (BBCH 11-15). Natomiast herbicyd Basagran 480 SL (dawka 2,0 l/ha), należy stosować od fazy 2 rozwiniętego liścia aż do fazy 9 międzywęźli (BBCH 12-39). Preparaty te pobierane są przez liście chwastów a następnie w niewielkim stopniu przemieszczane poza miejsce aplikacji. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po ich zastosowaniu, po czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz ich zamieranie, począwszy od stożków wzrostu. Herbicydy te najskuteczniej niszczą chwasty wrażliwe, które znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych. W maksymalnych zalecanych dawkach, preparaty te skutecznie ograniczają, takie gatunki jak: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, mak polny, rdest plamisty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Bentazon + imazamoks – np. Bentima 502,4 SL, Caloger 502,4 SL, Corum 502,4 SL, Foresto 502,4 SL, Kanopus 502,4 SL, Keppler 502,4 SL, Komiks 502,4 SL, Prorum, Vima Imazabentazon 502,4). Herbicydy te należy stosować od fazy 2 rozwiniętego liścia aż do fazy 6 liścia lub 5 wąsów (tj. wysokość grochu około 6-12 cm) (BBCH 12-16). Preparaty te pobierane są głównie przez liście chwastów, które są skutecznie niszczone w momencie wytworzenia przez nie 2-4 liści właściwych. W zalecanej dawce wynoszącej 1,0-1,25 l/ha wraz z adiuwantem, np. Olbras 88 EC (w dawce 1,0 l/ha), herbicydy te skutecznie ograniczają, takie chwasty jak: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i żółtlica drobnokwiatowa.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

Ponadto w fazie listnienia grochu można zastosować różne s.cz. graminicydów, czyli herbicydów, które zwalczają jedynie chwasty jednoliścienne.

Chizalofop-P etylu (np. Achiba 05 EC, Buster Twist 050 EC, Elegant 05 EC, Fitofop, Graminis 05 EC, Jenot Twist 050 EC, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Targa Super 05 EC, Taurus 05 EC (dawka 2,5 l/ha) oraz Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC, Pilot 10 EC, Targa Max 10 EC (dawka 1,25 l/ha) i Wish Top (dawka 0,5 l/ha).

Chizalofop-P tefurylu (np. Bagira 040 EC, Panarex 040 EC, Pantera 040 EC, Rango 040 EC) w dawce 0,8-1,5-2,0 l/ha.

Fluazyfop-P butylu (np. Frequent (dawka 3,0 l/ha), Privium 125 EC (dawka 2,0 l/ha), Trivko (dawka 1,6 l/ha) oraz Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC (dawka 1,7 l/ha) i Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Grastop 150 EC (dawka 2,5 l/ha).

Propachizafop (Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Hitro 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vergil 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC) w dawce 0,5-0,7 l/ha lub 1,25-1,5 l/ha.

Cykloksydym (np. Axton 100 EC, Focus Ultra 100 EC, Foxydo 100 E) w dawce 1,0-2,0 l/ha lub 4,0-5,0 l/ha.

Kletodym (np. Cegorian Extra 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Select Super 120 EC) w dawce 0,8 l/ha.

Ważne: niższe z zalecanych dawek, należy stosować do zwalczania gatunków chwastów rocznych (np. chwastnica jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała), natomiast wyższe dawki zaleca się do ograniczania chwastów wieloletnich (np. perzu właściwego).