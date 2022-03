Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze (UNAF) członkiem Copa – Cogeca

Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze (UNAF), reprezentowane przez dyrektorkę Mariię Dudikh zostało 9 marca przyjęte w poczet członków największej unijnych organizacji rolniczych – Copa i Cogeca.

– Możliwość powitania was w naszej rolniczej rodzinie Copa jest dla nas wielkim zaszczytem. Członkowie Copa i Cogeca podjęli tę decyzję jednogłośnie i w rekordowym tempie. Zważywszy na aktualną sytuację jest to decyzja symboliczna i przepełniona emocjami. Chcemy w ten sposób oficjalnie pokazać, że wspieramy was w gehennie, którą przechodzi wasz kraj. Jesteśmy świadomi waszego zaangażowania. Obrazy docierają do nas każdego dnia. Jako przewodnicząca Copa, a także jako osoba prywatna, chcę uroczyście potwierdzić naszą solidarność z ludem Ukrainy, a także z wami – ukraińskimi rolnikami – mówi Christiane Lambert, przewodnicząca Copa.

– Pragnę przekazać ukraińskiej społeczności rolniczej najszczersze wyrazy solidarności ze strony europejskiego ruchu spółdzielczego. Postrzegamy napaść na wasz kraj jak agresję skierowaną przeciwko nam. Gdy widzimy rodziny opuszczające swoje wsie i domy, czujemy, jakby to były nasze rodziny. Gdy widzimy, jak te rodziny te są zmuszone się rozdzielić i uciekać, traktujemy je jak naszych rodaków. Nie jesteście sami. Jesteśmy z wami i pomożemy wam w każdy możliwy sposób – dodaje Ramón Armengol, przewodniczący Cogeca.

Mariia Dudikh, dyrektorka UNAF niezależnie od sytuacji, w jakiej znaleźli się jej rodacy i ukraińscy rolnicy w pełni zobowiązała się do pracy w ramach Copa i Cogeca. W trakcie wirtualnego spotkania członków Copa – Coga Dudikh przedstawiła też swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego w Ukrainie i na całym świecie wynikające z trwającego konfliktu, który uniemożliwia ukraińskim rolnikom normalne prowadzenie upraw. Dyrektorka UNAF omówiła również szereg trudności, z którymi aktualnie zmagają się ukraińscy rolnicy, a mianowicie brak paliwa i materiału siewnego oraz innych środków produkcji niezbędnych do utrzymania produkcji rolnej.

Jak podaje Copa – Cogeca oprócz powitania członków z Ukrainy w europejskiej rodzinie rolniczej nadrzędnym celem tego spotkania było zrozumienie zakresu wyzwań, przed jakimi stają ukraińscy rolnicy i dowiedzenie się, jakiej pomocy można im udzielić.