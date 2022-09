Centra pozyskiwania nasienia trzody chlewnej powinny zagrożone przez ASF

W związku z ASF bezwzględnie zakazuje się przemieszczania materiału biologicznego trzody chlewnej z czerwonej strefy. Według Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej (POLPIG) Skutkiem ubocznym może być wygaszanie produkcji nasienia trzody chlewnej w tych strefach.

Spowoduje to konieczność sprowadzania droższego nasienia z Zachodu, podwyższy koszty i może oznaczać fiasko wieloletniej pracy hodowlanej.

– Ustawodawstwo (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 2021.04.15) wprowadza bezwzględny zakaz przemieszczania materiału biologicznego poza strefę objętą ograniczeniami III (czerwona). Uniemożliwia to sprzedaż z czerwonej strefy materiału biologicznego (nasienia) poza jej obszar. Powyższe oznacza, w zasadzie, konieczność wygaszenia produkcji centrach pozyskiwania nasienia z terenu strefy czerwonej, a co za tym idzie liczne problemy dla branży trzody chlewnej. Spowodować to może większy napływ droższego nasienia knurów z krajów Europy Zachodniej i kolejne zwiększenie kosztów produkcji trzody chlewnej. Przerwanie ciągłości cyklu produkcyjnego, będzie skutkowało ogromnymi stratami finansowymi. W dłuższym okresie może wymusić zamknięcie kolejnych ferm lub przekwalifikowanie ich na tucz w cyklu otwartym. Oznacza też fiasko wieloletniej pracy hodowlanej – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu POLPIG

Zdaniem hodowców świń niezbędne jest stworzenie systemu wsparcia dla centrów pozyskania nasienia z terenów objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ogniska ASF w ich sąsiedztwie.

Jak podaje POLPIG utrzymanie gotowości do produkcji nasienia do czasu zniesienia ograniczeń jest niezbędne dla odbudowy produkcji prosiąt w Polsce oraz ma ogromne znaczenie dla ciągłości rozrodu i utrzymania postępu biologicznego.