KE rejestruje dwie nowe inicjatywy obywatelskie

Komisja Europejska 7 września podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich pt. „Wszystkie europejskie domy wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 1 kW i turbinę wiatrową o mocy 0,6 kW przy wykorzystaniu funduszy UE wyłącznie przez gminy” oraz „Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE”.

Organizatorzy inicjatywy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wzywają do podjęcia działań na rzecz budowy i instalacji infrastruktury niezbędnej do zaopatrywania gospodarstw domowych (w tymw najbardziej odizolowanych wsiach) w zieloną energię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Wzywają też do edukowania obywateli na temat korzyści płynących z zielonej energii oraz doszkolenia pracowników samorządowych w dziedzinie ochrony środowiska.

Natomiast organizatorzy inicjatywy „Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE” wzywają do odnowionego zaangażowania UE na rzecz promowania dziedzictwa regionalnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia na obszarach wiejskich, aby zapewnić trwałość unijnych społeczności produkujących żywność.

Apelują o promowanie praktyk i działań w zakresie zatrudnienia na obszarach wiejskich, które są centralnym elementem społeczności wiejskich, oraz o poszanowanie tradycyjnego przemysłu rzemieślniczego, a także o uznanie znaczenia bezpieczeństwa żywnościowego i zaopatrzenia w materiały do produkcji rolnej. Organizatorzy chcą też, by Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmował promocję dziedzictwa obszarów wiejskich oraz bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy żywności.

Jak podaje Komisja Europejska od rejestracji organizatorzy mają 6 miesięcy, aby rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

– Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako narzędzie, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, dokuczliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii – informuje Biuro Prasowe KE.