“Nie kupuj polskiego, tylko ukraińskie”. Ukraińcy będą dostawać pieniądze za kupowanie ukraińskich produktów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński nakazał Radzie Ministrów opracowanie systemu zachęt do kupowania przez Ukraińców towarów rodzimej produkcji. Ma to działać na zasadzie “cash-back”, czyli zwrotu części pieniędzy.

„Naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby ukraińskie pieniądze pozostały na Ukrainie i pracowały na Ukrainie. To są podatki. To pensje naszych żołnierzy. To są możliwości naszego państwa, w tym zdolności obronne. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby jak najwięcej ukraińskich przedsiębiorstw mogło utrzymać i skalować swoją pracę. Poinstruowałem Radę Ministrów, aby opracowała kilka praktycznych kroków” – mówi prezydent Zełeński, cytowany w artykule Klubu Jagiellońskiego.

W mediach społecznościowych Ukraińcy nawołują: “nie kupuj polskiego, kup ukraińskie”. Pierwszy wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy Mychajło Nepran uważa, że jest to absolutnie prawidłowe zachowanie podyktowane patriotyzmem konsumenckim, spotykane na całym świecie.

Rządowy program “Kupuj ukraińskie” ma być nie tylko platformą zakupową, ale też wspierać poprzez rekompensaty zakup np. ukraińskiego sprzętu rolniczego – przeznaczono na to 1 mld hrywien. Poszczególne instytucje mają z czasem dostosować swoje działanie do koncepcji tego programu.

Tymczasem w Polsce patriotyzm konsumencki jest postrzegany jako zachowanie cechujące eurosceptyków i wyborców prawicy (tak to nazwijmy eufemistycznie). Zachęcamy jednak do kupowania polskich produktów, które najłatwiej rozpoznać używając aplikacji Pola, wydawanej przez Klub Jagielloński od 2015 r. Podstawą aplikacji Pola jest algorytm, według którego weryfikujemy ręcznie każdą firmę, przyznając jej punkty jeśli produkuje w Polsce, jest tutaj zarejestrowana, prowadzi prace badawczo-rozwojowe w Polsce i należy do polskiego kapitału. Następnie aplikacja Pola łączy kod kreskowy ze zweryfikowaną firmą, pokazując, która z nich jest polska.

Wracając do Ukrainy – jak oni rozpoznają, co jest ukraińskie, skoro czołowi producenci żywności to koncerny należące do międzynarodowego kapitału? Kernel Holding S.A. i Industrial Milk Company (IMC) S.A. są zarejestrowane w Luksemburgu. UkrLandFarming, MHP S.E. i Agroton Public Limited zarejestrowały się na Cyprze. Natomiast TNA Corporate Solutions LLC i NCH Capital w Stanach Zjednoczonych. Do tego Astarta Holding w Holandii, PIF Saudi w Arabii Saudyjskiej i tylko Nibulon na Ukrainie…