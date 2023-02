Stan polskich gleb jest bardzo zły. Co z tym zrobić?

Stan gleb Polski jest bardzo zły – stosowanie bionawożenia, zwłaszcza nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie, kwasów humusowych, hydrolizatów roślinnych, produktów aminokwasowych jako płynnych biostymulatorów jest jedyną strategią ratunku dla gleb Polski – powiedziała prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery IO-PIB w Skierniewicach podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa w dniu 7 lutego.

W Polsce na wielką skalę następuje degradacja gleb: w wyniku intensywnego nawożenia mineralnego mamy ponad 60% gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych; 89% gleb uprawianych rolniczo w Polsce to gleby o niskiej i bardzo niskiej żyzności; zawartość próchnicy w glebach Polski to 1,2%, podczas gdy norma wynosi 1,7% – tak niska zawartość materii organicznej w glebie powoduje pustynnienie terenów; jeśli chodzi o niedobory wody, Polska zajmuje w Europie drugie miejsce od końca.

Europejski Zielony Ład nie ma uzasadnienia merytorycznego – jest to decyzja polityczna. Jednak w ciągu roku na Ziemi tracimy grunty orne wielkości Irlandii; w Europie dziennie tracimy 273 hektary gleb na rzecz budowy miast, osiedli i dróg; w ciągu godziny następuje utrata 70 ha gruntów ornych.

Europejski Zielony Ład służy przywróceniu równowagi biologicznej gleby, ekosystemów roślin uprawnych poprzez wdrożenie środków i metod poprawy jakości gleby takich jak redukcja stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Wśród celów EZL jest m.in. całkowita rezygnacja ze stosowania śor do roku 2060. Korzyści, jakie ma przynieść EZL to zdrowe gleby, czyste powietrze, czysta woda, różnorodność biologiczna gleb, ekosystemów roślin, a także – przystępna cenowo zdrowa żywność.

W związku z założeniami EZL Instytut Ogrodnictwa proponuje zastosowanie technologii organicznego nawożenia roślin w postaci bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie ale także płynnych biostymulatorów: kompostów, polepszaczy glebowych i środków ochrony roślin – tego typu technologie chronią glebę i pozwalają na lepsze wykorzystanie składników mineralnych, ponieważ są one pobierane przez roślinę stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem. Stosowanie bionawożenia poprawia wielkość i jakość plonowania roślin, oraz zwiększa ich walory prozdrowotne. Warzywa i owoce nawożone bionawozami mają, co wykazał Instytut w swoich badaniach, większą jędrność, większą zawartość suchej masy, lepszy stosunek kwasów do cukrów, więcej witamin i związków polifenylonowych, a także większą wartość przechowalniczą i przetwórczą. Ponadto technologie bionawożenia są tańsze niż stosowanie standardowych dawek nawożenia mineralnego MPK.

Polska ma ogromne zasoby węgla brunatnego – jest to kopalina roślinna, która zawiera wszystko, czego mikroorganizmy i rośliny potrzebują do wzrostu i rozwoju. Instytut Ogrodnictwa opracował 12 typów kompostu na bazie węgla brunatnego, wzbogaconych mikrobiologicznie o grzyby strzępkowe, shitake, boczniak, różne rodzaje bakterii które rozkładają kompost w ciągu 3 miesięcy.

Tego typu komposty są ekonomicznie opłacalną, skuteczną, bezpieczną metodą nawożenia roślin – dużo lepszą niż standardowe dawki nawożenia mineralnego, które degradują system glebowy i pogarszają jakość plonu. Stosowanie płodozmianu, przedplonów, śródplonów, poplonów, zmianowanie, uprawa bezpłużna bardzo sprzyjają zrównoważonym systemom produkcji, do których dążymy zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.