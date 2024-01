To, co każdy powinien zrobić przed wiosennym nawożeniem azotem

Wielkość dawek nawozów azotowych dla poszczególnych gatunków roślin określa się na podstawie ich potrzeb pokarmowych, składu chemicznego stosowanego nawozu oraz zasobności gleby w ten składnik. Kiedy i w jaki sposób wykonać badanie na zawartość azotu w glebie?

Badanie gleby pod kątem zawartości w azot, ma uzasadnienie ekonomiczne. Pozwala na racjonalne stosowanie nawozów mineralnych oraz utrzymywanie stanowiska na optymalnym poziomie zasobności w ten składnik. Dla uzyskania prawidłowego wyniku badania, próbkę należy pobrać jeszcze przed ruszeniem wegetacji. Przy pomocy laski Egnera lub szpadla, na powierzchni pola nie przekraczającej obszaru 4 ha, pobieramy zbiorczą próbkę gleby z warstwy 0-30 cm.

Kolejno z tego samego dołka pobieramy próbkę z głębszej warstwy 30-60 cm. Nakłuć reprezentatywnych powinno się wykonać minimum 5. Uzyskane próby należy wymieszać ze sobą i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium, ponieważ analiza w stacji chemiczno-rolniczej musi zostać wykonana na materiale świeżym. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego dostarczenia próbki do badania, należy ją schładzać lub zamrozić do czasu przekazania do laboratorium.

Analizę gleby na zawartość azotu mineralnego wykonuje się w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych, a jej koszt wynosi kilkadziesiąt złotych. Analizę tą wykonuje się za pomocą testu azotu mineralnego (Nmin). Jest to najbardziej precyzyjne badanie do oceny zasobów azotu w glebie oraz określenia zawartości dostępnych dla roślin form azotu: azotanowego i amonowego.