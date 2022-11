Przechowywanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych. Kto będzie mógł otrzymać wsparcie?

Przechowywanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oraz artykułów rolno-spożywczych będzie wspierane finansowo na podstawie rozporządzenia, którego projekt, autorstwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest już po etapie konsultacji publicznych. Nabór wniosków o wsparcie przewidziany jest na I kwartał 2023 r.

Jednak w rozporządzeniu zapisane jest, że wsparcia udziela się na realizację przedsięwzięć na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, i nie będzie udzielane na prowadzenie sprzedaży detalicznej. W związku z tym 14 listopad zwróciliśmy się do Ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie – czy to oznacza, że przedsięwzięcia realizowane gdzie indziej nie będą mogły być objęte wsparciem?

Odpowiedzi udzielił nam w dniu 24 listopada dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich MRiRW Waldemar Guba.

Poinformował, że celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie podstawy prawnej do wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na działalność podmiotów zajmujących się przechowywaniem, pakowaniem, przeładunkiem, załadunkiem lub wprowadzaniem do obrotu żywności: produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, oraz artykułów rolno-spożywczych.

Oznacza to, że objęte wsparciem będą przedsięwzięcia w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury realizowane (wyłącznie – red. ) na terenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, a w zakresie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi realizowane (wyłącznie – red. ) na terenie rolno spożywczych rynków hurtowych.

