Rząd przygotowuje dopłaty do zbóż. Na jakich zasadach?

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej 100 dni funkcjonowania resortu rolnictwa w nowym składzie wiceminister Michał Kołodziejczak poinformował o nowym rozporządzeniu dotyczącym dopłat do zbóż.

– Będziemy pomagać doraźnie rolnikom. Napisane jest rozporządzenie, które jasno mówi o tym, że rolnicy, którzy sprzedają i będą sprzedawać zboże od 11 marca do końca maja dostaną do każdej sprzedanej tony pszenicy, jęczmienia, pszenżyta czy żyta 300 zł, a od 1 stycznia do 10 marca dostaną rekompensatę w wysokości 200 zł/t – poinformował Kołodziejczak.

– To jest pomoc, która będzie kierowana w tym kierunku, by też pobudzić sprzedaż zbóż; dzisiaj wielu rolników wstrzymuje tą sprzedaż, bo ceny są po prostu zbyt niskie, hamuje to też możliwy i potencjalny eksport, bo eksporterzy też mówią jasno – ciężko jest zrobić duży zakup zbóż w Polsce, bo rolnicy, czemu ja się w ogóle nie dziwię, sprzedawać nie chcą – dodał.