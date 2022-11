Pieniądze na przechowywanie lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Nabór na początku przyszłego roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 10 listopada 2022 r. do konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe na podstawie tego rozporządzenia przewidziany jest na I kwartał 2023 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem wsparcie w ww. zakresie będzie udzielane na:

– budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont budynków i budowli przeznaczonych przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu ww. artykułów na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych

– zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń służących wykonywaniu przedmiotowej działalności na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych

– zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.

W rozporządzeniu stwierdza się, że wsparcie nie będzie udzielane na prowadzenie sprzedaży detalicznej, natomiast może ono być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotom, które zawarły umowę o partnerstwie cywilno-prawnym.

Jednym z warunków udzielenia wsparcia jest czas realizacji przedsięwzięcia nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Z pełnym tekstem projektu rozporządzenia można zapoznać się pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366165/katalog/12926518#12926518

Również pod tym linkiem znajduje się pismo przewodnie Ministerstwa Rolnictwa w którym jest lista 66 organizacji branżowych poproszonych o konsultacje w sprawie rozporządzenia. Organizacje mogą przesyłać swoje uwagi do 18 listopada b.r.