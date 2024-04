Kukurydza płaci słabo, ale jak z cenami jej siewu? Ceny usług rolniczych kwiecień 2024

Ubiegły rok pod względem opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno stał na bardzo niskim poziomie stąd też nie dziwi spodziewany spadek powierzchni tej uprawy przeznaczonej na ziarno. Jak zatem przekłada się to na ceny usług siewu kukurydzy?

W minionym roku pod uprawę kukurydzy zarówno ziarnowej jak i kiszonkowej przeznaczono w Polsce ponad 1,83 mln hektarów. Jednakże obecny rok raczej na pewno nie przyniesie powiększenia tego areału, gdyż tak jak informują zarówno firmy nasienne jak i sami usługodawcy zainteresowanie tą uprawa jest z oczywistych względów mniejsze.

Zbyt dużej różnicy pod względem wielkości zasiewów nie będzie natomiast w przypadku kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę, gdyż zapotrzebowanie na paszę ze strony hodowców bydła pozostanie na poziomach zbliżonych do roku ubiegłego.

Kolejnym z czynników, które nie zachęcają do uprawy są również ceny materiału siewnego, które w przeciwieństwie do innych zbóż w wielu przypadkach zauważalnie wzrosły. Jednakże w tym wszystkim pozostaje tylko jeden plus, a mianowicie ceny usługowego siewu kukurydzy.

Dzwoniąc do usługodawców dowiadujemy się, że ceny tej konkretnej usługi w porównaniu do roku ubiegłego pozostały na właściwie niezmienionych poziomach i na chwilę obecną kształtują się najczęściej w przedziale cen od 150 do maksymalnie 200 zł za hektar wykonanej usługi. Cena zależy jak zawsze od wielkości zlecenia i oczywiście nasycenia danego regionu usługodawcami, gdyż tam gdzie jest duża konkurencja to ceny są niższe.