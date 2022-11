Praktyki wspierane finansowo w nowej WPR. Trwa cykl szkoleń

W Wielkopolsce trwa cykl szkoleń pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 15 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego.

Szkolenie jest bezpłatne, a dotyczy praktyk, które będą wspierane finansowo przez Wspólną Politykę Rolną na lata 2023-2027. Jak informuje WIR, według szacunków ekspertów „poziom dopłat dla gospodarstwa, które nie będzie wdrażało takich praktyk spadnie do około 70% tego, co dzisiaj otrzymuje rolnik. Dodatkowo, wiele elementów tzw. zazielenienia, za które dzisiaj jest dopłata, przechodzi do „warunkowości”, gdzie brak spełnienia tych wymogów będzie skutkował potrąceniami i karami”.

Organizatorzy zachęcają do udziału w szkoleniach proponując darmową kawę, ciastko i obiad; możliwy jest zwrot kosztów przejazdu, a młodzi rolnicy którzy korzystali z premii w ramach PROW będą mogli zaliczyć to szkolenie jako jedno z ponadobowiązkowych.

Podczas szkolenia eksperci omawiają w formie wykładów różne aspekty bioróżnorodności w rolnictwie. Tematy wykładów, trwających po 45 min. to:

– obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych;

– ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska;

– zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie;

– zasady integrowanej ochrony roślin;

– systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych;

– realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020”;

– działania wdrażane w ramach PROW 2014–2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Szkolenia odbywają się w godzinach 8.30 – 15.30. Terminy i miejsca najbliższych szkoleń to:

– 22 listopada, Olszewo, pow. średzki, (świetlica wiejska)

– 22 listopada, Ryczywół, pow. obornicki (GOK)

– 24 listopada, Pobiedziska, pow. poznański (Hotel Aleksandra)

– 29 listopada, Wierzeja, pow. szamotulski (sala wiejska, ul. Bukowska 4)

– 30 listopada, Borowo, pow. koniński (Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda Borowo”)

– 1 grudnia, Bachorzew, pow. jarociński (Restauracja Impresja)

– 6 grudnia, Słupca, pow. słupecki (Urząd Miasta, sala narad)