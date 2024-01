Zielony Ład „do kosza”? Europejska Partia Ludowa zmienia kurs przed wyborami do europarlamentu

EPL – największa partia w Parlamencie Europejskim, w programie wyborczym na wybory w czerwcu 2024 r. obiecuje odejście od regulacji zmierzających osiągnięcia ekologicznych celów w Unii Europejskiej z powodu zmęczenia wyborców Zielonym Ładem.

„Wyciekł” do opinii publicznej projekt programu wyborczego EPL – informuje Politico. Są w nim informacje mówiące o tym, że ta największa, deklaratywnie centroprawicowa partia Parlamentu Europejskiego, chce aby Unia Europejska odłożyła realizację postawionych przez obecny europarlament ambitnych celów ekologicznych. Uzasadnieniem zmiany polityki mają być problemy gospodarcze oraz sprzeciw wyborców.

Politico jednak skupia się na czym innym, mianowicie na opinii 15 „czołowych ekspertów ds. klimatu” tworzących Europejską Radę Naukową ds. Zmian Klimatu. Rzeczonych 15 naukowców uważa, że realizacja celów klimatycznych nie tylko nie może być odłożona, ale należy ją wręcz dramatycznie przyspieszyć, „nawet jeśli polityczny koszt działania będzie wysoki”.

Szczególne obawy eksperckiej piętnastki wzbudzają „niewystarczające wysiłki na rzecz powstrzymania zanieczyszczeń z sektora rolnego” – i to pomimo że niemieccy rolnicy buntują się w związku z obcięciem dotacji do oleju napędowego.

„Tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych musi się podwoić, począwszy od natychmiast, jeśli UE ma osiągnąć swój cel na rok 2030, jakim jest ograniczenie emisji o 55 procent w porównaniu z poziomem z 1990 roku” – pisze Politico, powołując się na 350 stronicowy raport Rady ds. Zmian Klimatu. „Rządy krajowe” (zamiast „rządy państw”) muszą zrobić więcej w tej sprawie, bo jeśli nie zrobią, z interwencją będzie musiała wkroczyć Bruksela.

„ jeśli rządy nie przedstawią wystarczająco ambitnych planów w ostatecznym terminie przypadającym na czerwiec tego roku, nadszedł czas, aby Komisja zareagowała – w tym, jeśli to konieczne, wszczęła procedury prawne, które mogą zakończyć się sprawami sądowymi i karami finansowymi” – twierdzi 15 ekspertów UE.

Rada Naukowa krytykuje też Komisję Europejską, która nie dość ambitnie walczy z emisją gazów cieplarnianych przez rolnictwo. „Eksperci” UE sarkają na to, że rolnicy otrzymują dotacje do produkcji zwierzęcej, a jednocześnie Bruksela nie robi nic, by zachęcać ludzi do jedzenia roślin. W raporcie naukowcy ostrzegają: „UE musi ograniczyć produkcję i spożycie takich produktów, jak mięso, nabiał i jaja, jeśli chce zbliżyć się do celów zalecanych przez Radę na rok 2040”.

Naukowcom nie przeszkadza to, że wdrażanie celów klimatycznych uderzy w portfele mieszkańców państw UE, w tym szczególnie w najbiedniejszych:

„Nie da się uniknąć faktu, że polityka mająca na celu odbudowę gospodarki spowoduje wstrząsy, a w niektórych przypadkach ciężar spadnie niesprawiedliwie na osoby o niskich dochodach – twierdzą naukowcy. Na przykład nowa unijna cena emisji dwutlenku węgla dla paliw grzewczych pochłonie większą część dochodów gospodarstw domowych w biednych domach” – czytamy w artykule.

W tym kontekście warto pamiętać – wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 r.