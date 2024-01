Nie będzie odstępstw od GAEC – komisarz Wojciechowski przekazał jednoznaczne stanowisko KE

Komisja Europejska nie wprowadzi już odstępstw od norma GAEC 6,7,8. „Odnotowaliśmy obawy, leżące u podstaw wniosku”, ale „kontekst, w którym przyznano odstępstwa w ubiegłym roku, jest obecnie inny” – napisał komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski w odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Komisja Europejska nie widzi podstaw do zgodzenia się z postulatami rolników, aby w kolejnym roku nie wymuszać stosowania przez nich norm GAEC. Co prawda „zbiory zbóż w UE w 2023 r. były poniżej średniej”, ale w Polsce te zbiory „były nawet o 7% większe od średniej z pięciu lat”. Również „nie wydaje się”, żeby to wpływało na bezpieczeństwo żywnościowe, ponieważ „oferta na rynkach światowych jest ogromna”.

Jeszcze ważniejszym dla KE argumentem jest to, że „normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska stanowią kluczowy element zielonej architektury WPR” a „daleko idące odstępstwa od wymogów środowiskowych i klimatycznych podważają wiarygodność WPR w odniesieniu do jej celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i utrudniają przejście na bardziej zrównoważone i odporne systemy rolno-spożywcze”.

Rolnicy mogą jednak czuć się bezpiecznie, ponieważ komisarz Wojciechowski zapewnia, że „Komisja jest gotowa wdrożyć odpowiednie i dostępne środki (…) aby wzmocnić długoterminową odporność sektora rolnego na zmianę klimatu, w szczególności poprzez wykorzystanie i dalsze wzmacnianie dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem i środków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu”

źródło: KRIR