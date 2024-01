Wojciechowski: załatwiłem wszystko, czego chcieliście. Nie będzie WPR, nie będzie dopłat

Na dziś zrobiłem wszystko, czego chcieli rolnicy. 16 polskich wniosków o pomoc, wszystkie 16 załatwione co do złotówki. Odmów zero. Pan mnie na strajk wzywa, tylko jak ja zacznę z Panem strajkować to Pan dopłat do kukurydzy nie dostanie, a to przecież był główny postulat strajku – pisze komisarz Janusz Wojciechowski na platformie X (Twitter).

Ostra dyskusja odbyła się na platformie X (dawniej Twitter) pomiędzy komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim a użytkownikiem Oszukana Wieś (prawdopodobnie administratorem oficjalnego profilu).

Zaczęło się od tego, że Janusz Wojciechowski wyraził swoje zdumienie żądaniem rolników aby zlikwidować Wspólną Politykę Rolną, która, w jego opinii, jako mechanizm wypłaty dopłat do rolnictwa jest gwarancją istnienia rolnictwa europejskiego. Nie spodobało się to Oszukanej Wsi:

„My nie chcemy metody „kija i marchewki” a tym jest wpr… zabieraj tą kase i daj nam spokój nieudaczniku rolniczy!” – usłyszał komisarz UE. Zachował jednak zimną krew i zapytał grzecznie:

„Przepraszam – nie chcecie Państwo dopłat do kukurydzy, miliard złotych, na które zgodę KE właśnie wam załatwiłem? Skądinąd szesnastą z kolei zgodę, w sumie na ponad 16 miliardów złotych? To wszystko niepotrzebnie. Teraz walczę w UE o ograniczenie importu z UA – też niepotrzebnie?”

„Człowieku. Zlikwiduj dopłaty w całej UE i wtedy pogadamy o zdrowej konkurencji! My mamy kaganiec nałożony przez urzedasow a Ukraina nie! Dopłaty tylko dzielą i już czas z nich zrezygnować! A jednocześnie was urzedasow przegonić!” – odpowiedział użytkownik „Oszukana Wieś”.

W tym momencie temperatura sporu podniosła się jeszcze bardziej. Komisarz odpisał, że przecież jego adwersarz może nie brać dopłat, skoro są takie złe, i konkurować z tymi, którzy je biorą „w pakiecie ze złą biurokracją”. W odpowiedzi został „wyzwany na pojedynek”: „Przyjedź na strajk zobaczymy czy będziesz taki odważny i mądry pośród wkurzonych rolników! Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ale strajki w środę są skierowane tez w Twoją stronę niedoszły rolniku… 4% wyrzuć do śmietnika swojej pensji, potem pogadamy!”

Zdumienie Wojciechowskiego sięgnęło chyba zenitu, ponieważ absolutnie szczerze zaczął wyliczać swoje zasługi dla rolnictwa:

„Ale Pan wie (czy nie?) że atakuje Pan teraz jedynego członka KE który dziś walczy o dalsze ograniczenia importu z Ukrainy? I który w maju 2023 wywalczył zakaz importowy mimo sprzeciwu 20 państw UE? I który uzyskał dla polskich rolników 16 mld zł pomocy? Wie Pan czy nie wie? I czy Pan wie, kto zawiesił 4 % w zeszłym roku i walczy o zawieszenie w tym roku? I czy Pan wie, że małe gospodarstwa do 10 ha są zwolnione z 4 % a to jest 3/4 wszystkich polskich gospodarstw i to też samo się nie urodziło i nie przyszło. Wie Pan czy nie wie? – zapytał adwersarza.

„Jak taki jesteś mocny i wszystko możesz to zrób to czego chcą rolnicy i nie udawaj glupa. My doprowadzimy strajkami do większych zmian. Przekonasz się. Wkurzyliście rolników! Pieniędzy nikt z ekoschematów nie ma!” – wykrzyczał „Oszukana Wieś”, na co komisarz „pogroził palcem” pisząc, że jeśli przyjedzie na strajk to nie będzie dopłat do kukurydzy. Napisał też, że „na dziś zrobił wszystko, czego chcieli rolnicy. 16 polskich wniosków o pomoc, wszystkie 16 załatwione co do złotówki”.

Kto ma rację? Komisarz czy Oszukana Wieś? Prosimy o Państwa komentarze.