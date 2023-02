Jak uprawiać glebę wiosną?

Zbliża się wiosna i pierwsze prace polowe. Poniżej przedstawiamy podstawowe, a zarazem racjonalne zasady uprawy gleb w okresie wiosennym i późniejszym.

Staraj się by pola w twoim gospodarstwie były możliwie długo zajęte przez rośliny, w tym oziminy i międzyplony, a nawet (po zbiorze plonu) chwasty – byle nie wydały nasion i nie tworzyły podziemnych rozłogów i kłączy. Wpływa to korzystnie na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb, sprzyja tworzeniu gruzełkowatej struktury, zapewnia rozwój pożądanych próchnico- i strukturotwórczych mikroorganizmów oraz zapobiega erozji wodnej i wietrznej.

Gruzełkowata struktura zapewnia właściwe stosunki powietrzno-wodne i cieplne gleby, sprzyja gromadzeniu wód opadowych, zmniejsza erozję gleb, jak też ich opór podczas wykonywanych uprawek, zwłaszcza energochłonnej orki. Poza tym korzystnie oddziałuje na właściwości sorpcyjne gleb, czyli zatrzymanie i przyswajalność wnoszonych w nawozach składników pokarmowych.

Gruzełkowata struktura gleby

Pożądaną gruzełkowatą strukturę gleby uzyskasz po jej doprowadzeniu do optymalnego pH – w zakresie 5,5-7,2, zależnie od zwięzłości gleby i wymagań roślin. Niezbędna jest też w miarę wysoka zawartość substancji organicznej, w tym próchnicy, powstałej w wyniku mikrobiologicznych przemian wnoszonych do gleby nawozów naturalnych (obornika, gnojowicy) i organicznych (resztek pożniwnych, w tym słomy, łodyg i liści roślin okopowych i warzywnych, chmielu, tytoniu, malin oraz nawozów zielonych).

Strukturę gruzełkowatą gleb łatwiej utrzymać, ograniczając zabiegi uprawowe do niezbędnego minimum. Dotyczy to głównie głębokich orek oraz uprawek narzędziami aktywnymi, które prowadzą do nadmiernego rozpylania gleby. Przy ich prowadzeniu należy się kierować zasadą „zabiegów uprawowych powinno być tak dużo, jak to konieczne, a jednocześnie tak mało jak to możliwe”, z myślą o uzyskaniu satysfakcjonujących plonów, przy możliwie małych kosztach.

Zabiegi uprawowe staraj się wykonywać przy optymalnej wilgotności gleby, co zmniejsza jej opór i wydatek paliwa. Dotyczy to zwłaszcza gleb zwięzłych. Powstające po większych opadach zaskorupienie, staraj się w miarę szybko zlikwidować, nie tylko przy użyciu brony, ale też wału kolczastego typu Cambridge lub Crosskil, bądź pielnika. Skorupa powstaje często na glebach nadmiernie rozpylonych, np. w wyniku wielokrotnego bronowania roli, w celu rozbicia brył.

W okresach z nadmiarem wody spulchnij glebę głębiej, np. kultywatorem i broną, pielnikiem lub odpowiednim agregatem. Celem tych zabiegów jest rozluźnienie i napowietrzenie gleby, odparowanie nadmiaru wody i poprawa jej bilansu cieplnego.

Ograniczanie strat wody z gleby

Staraj się ograniczać zbędne straty wody z gleby oraz pomóż w jej efektywnym wykorzystaniu przez rośliny poprzez: