Systemy uprawy roli – orać czy nie?

Orać czy nie – to pytanie, które co roku powraca jak bumerang. Podpowiadamy, czym charakteryzują się podstawowe systemy uprawy roli, punktujemy ich zalety oraz wady.

Określony sposób uprawy roli na danym polu, pod kolejne rośliny w zmianowaniu, a więc w okresie wielolecia, nosi nazwę systemu uprawy roli. Prowadzi on po pewnym okresie do wykształcenia specyficznych, charakterystycznych dla danego systemu uprawy, właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb. Według Jaskulskiego wyróżnia się trzy podstawowe systemy uprawy roli:

płużny;

bezpłużny;

uprawa zerowa (siew bezpośredni).

W systemie bezpłużnym wyróżnia się uprawę całopowierzchniową lub ograniczoną (pasową), zwaną strip-till. System bezpłużny, a więc bez odwracania gleby i przykrywania resztek pożniwnych i międzyplonów, nazywany jest też uprawą konserwującą.

Uprawa zerowa, czyli siew bezpośredni

W skrajnym przypadku, dotyczącym systemu uprawy zerowej, od zbioru przedplonu do siewu rośliny następczej, nie są wykonywane żadne zabiegi agrotechniczne. W okresie siewu, zazwyczaj redlice talerzowe siewnika, przecinają zalegający na powierzchni mulcz (nie zawsze w wystarczającym stopniu) z resztek pożniwnych, niekiedy także z międzyplonów i rozcinają (częściowo spulchniając) wąski pas gleby, na głębokość siewu nasion. System ten jest rzadko stosowany i zawodny, choć przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, na dobrych glebach, a przy tym w sytuacji braku czasu na terminowe przygotowanie pola i zasiew nasion, można liczyć na zadawalające plony, uzyskane niewielkim kosztem.

Uprawa uproszczona

System bezpłużny (uproszczony) polega na eliminacji w uprawie gleby (jak sama nazwa wskazuje) pługa i związanego z tym odwracania wierzchniej warstwy gleby. Jest on zastąpiony innymi narzędziami (brony talerzowe, kultywatory, spulchniacze, głębosze, a przede wszystkim agregaty uprawowe i uprawowo-siewne). Mogą być one wykorzystywane (płycej lub głębiej) na całej powierzchni pola, bądź tylko w ograniczonym zakresie – pasie, zwykle od kilka do kilkunastu cm, co obejmuje do 1/3 powierzchni pola. Jest to tzw. uprawa pasowa (strip-till), wykonywana niekiedy jednym przejazdem specjalistycznego agregatu, który spulchnia ten pas gleby (nawet na głębokość do 25 cm), wysiewa na zaprogramowaną głębokość nasiona, zaś poniżej umieszcza nawozy mineralne.

Do systemu bezpłużnego można też zaliczyć uprawę redlinową, wykorzystywaną często przy uprawie marchwi lub innych warzyw. Na grzbietach wcześniej uformowanych redlin (kalenicy) wysiewane są w dwóch lub kilku rzędach nasiona lub wysadzana rozsada. Wcześniej, przed lub w trakcie ich tworzenia, wysiewane są na szerokość redlin nawozy mineralne. Po zbiorze roślin, pozostaje z reguły duże ilości resztek roślinnych, tworzących mulcz w wierzchniej warstwie gleby. Uprawa redlinowa w przypadku roślin uprawianych w szerokich rzędach, zalecana jest często w obniżeniach terenu, jak też równinnych, gdzie mogą być problemy ze stagnującą wodą po większych opadach.

Zalety i wady podstawowych systemów uprawy roli