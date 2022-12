A może uprawa pasowa? Sprawdź, jak przejść na strip-till

Wyróżnia się trzy podstawowe systemy uprawy roli: płużny, bezpłużny i zerowy. Podpowiadamy, jak przejść na strip-till oraz jakie są zalety i wady tego bezpłużnego systemu uprawy.

Sposób uprawy gleby i roślin na danym polu, nosi nazwę systemu uprawy roli. Prowadzi on w kolejnych latach do wykształcenia specyficznych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

System bezpłużny (uproszczony) polega na eliminacji w uprawie pługa i związanego z tym odwracania gleby. Pług zastąpiony jest innymi narzędziami (brony talerzowe, kultywatory, spulchniacze, głębosze, a głównie agregaty uprawowe lub uprawowo-siewne). Uprawki nimi mogą być wykonywane na całej powierzchni pola, bądź tylko w ograniczonym zakresie – pasie, co obejmuje przeciętnie do 1/3 powierzchni pola.

Jest to tzw. uprawa pasowa (z ang. strip-till), wykonywana zwykle jednym przejazdem specjalistycznego agregatu, który spulchnia (na głębokość do 25 cm) wyłącznie wąskie, kilku- lub kilkunastu cm pasy gleby. Wysiewa się w nich na zaprogramowaną głębokość nasiona, zaś poniżej nawozy mineralne. Tego typu agregaty oferują m.in. firmy: Amazone, Kuhn i Mzuri.

Przed przejściem na uprawę pasową, trzeba doprowadzić glebę do optymalnego odczynu i zasobności w składniki pokarmowe, głównie P, K i Mg. Poza tym zwalczyć uciążliwe chwasty wieloletnie, w tym głęboko korzeniące się i rozłogowe, np. perz, powój, oset i inne.

W wyniku uprawy pasowej około 2/3 powierzchni pola pozostaje bez uprawy – jest przykryta resztami pożniwnymi, ewentualnie także mulczem z międzyplonów. Warstwa ta chroni glebę przed erozją wodną i wietrzną, zapobiega zaskorupianiu i stratom wody, sprzyja tworzeniu gruzełkowatej struktury oraz aktywizuje życie biologiczne, w tym rozwój dżdżownic. Tworzą one związki próchniczne oraz sieć kanalików, optymalizujących stosunki powietrzno-wodne gleby.

Uprawa pasowa przynosi też istotne korzyści ekonomiczne. Ogranicza do niezbędnego minimum liczbę uprawek, co ułatwia zachowanie optymalnych terminów siewu. Zmniejsza także koszty robocizny i zużycie paliwa, przeciętnie o 50 proc. w stosunku do uprawy orkowej. Ogranicza też koszty zakupu i konserwacji wielu maszyn i narzędzi, choć w tym przypadku niezbędny jest zakup specjalistycznego, drogiego agregatu i ciągnika o dużej mocy.

Zwykle przekracza to możliwości finansowe mniejszych gospodarstw. Warto w takim przypadku skorzystać z usługi na części swego pola, np. w okresie 5 lat, co pozwala na obiektywną ocenę uzyskanych efektów i ewentualne przejście po tym okresie na strip-till w całym gospodarstwie. Wówczas można się decydować na zakup agregatu.

Uprawa pasowa stwarza też inne problemy. Ważne jest by resztki pożniwne były dobrze pocięte i równomiernie rozmieszczone na polu. Wówczas agregat będzie precyzyjnie i wydajnie, bez awarii (zapychania się) pracował na polu. Negatywnym efektem zalegających na powierzchni pola resztek, jest też stworzenie sprzyjających warunków dla patogenów chorób i szkodników, w tym nornic i myszy. Wówczas trzeba szybko reagować na te zagrożenia, stosując skuteczne preparaty.

Niektórzy sugerują (ja też), by przeciętnie co 5 lat, wykonać pełną uprawę gleby, w tym głęboką orkę, wysiewając wcześniej nawozy Ca, ewentualnie także (w innym terminie) P, K i Mg oraz zwalczyć uciążliwe chwasty.

Zalety i wady ocenianych systemów uprawy roli