Wiosenna uprawa gleby. Diabeł tkwi w szczegółach

Wiosenna uprawa gleby wymaga szczególnie starannego podejścia. W tym podejściu trzeba bowiem uwzględnić stan gleby po zimie, warunki pogodowe i planowane zasiewy. W zestawieniu z tymi szczegółami, ważny pozostaje dobór właściwego sprzętu mechanizującego prace uprawowe na polu.

Jakie cele stawiamy przed wiosenną uprawą gleby?

Efektem wiosennej uprawy gleby powinno być zachowanie wody w glebie, która została zmagazynowana w okresie zimowym. Poprzez dobrze przeprowadzoną uprawę przyspiesza się także ogrzewanie górnej warstwy gleby. Jeśli wiosną wykonano we wcześniejszym zabiegu wysiew nawozów mineralnych, to uprawa służy wymieszaniu nawozów z glebą. Na niektórych polach, celem wiosennej uprawy może być zniszczenie chwastów.

Chcąc doprowadzić do ogrzania gleby i zachowania zmagazynowanej w glebie wody, trzeba ograniczyć jej parowanie. Zabiegiem, który zmniejsza parowanie jest możliwie jak najwcześniejsze zastosowanie włóki lub płytko działającej brony. Przerwanie kapilar i utworzenie warstwy izolacyjnej ogranicza parowanie, a ciepło niezużyte w procesie parowania ogrzewa wierzchnią warstwę gleby.

Wcześnie przeprowadzone włókowanie pozwala na tworzenie warunków, które sprzyjają kiełkowaniu nasion chwastów. Chwasty można zniszczyć w czasie zasadniczej uprawy przedsiewnej, na ogół w jednym przejeździe agregatem uprawowym.

O ocenie prawidłowo przeprowadzonej, wiosennej uprawy gleby, decyduje jej struktura, która powinna ułatwiać równomierny siew, co pozwala na wyrównane wschody i właściwy rozwój roślin. W strukturze gleby po wykonaniu uprawek wiosennych powinny dominować gruzełki o średnicy od 0,5 do 50 mm. W wyniku przejazdu agregatem uprawowym dochodzi do lekkiego ugniecenia warstwy gleby poniżej poziomu wysiewania ziarna lub nasion. W ten sposób uzyskuje się efekt podsiąkania wody, co tworzy dobre warunki do kiełkowania. Głębokość uprawy powinna być co najmniej równa bądź większa niż głębokość, na której umieszcza się materiał siewny w glebie.

Wiosenne zabiegi uprawowe – ważne szczegóły

Uprawę gleby zaleca się rozpocząć możliwie jak najszybciej, gdy tylko pozwala na to stan gleby i przebieg pogody. Pierwszym zabiegiem pod rośliny wysiewane na wiosnę jest najczęściej włókowanie. Praca włóką wymaga doświadczenia, trzeba bowiem umiejętnie określić stan podłoża, które będzie włókowane. Gleba na wiosnę może się różnić stopniem wyrównania i rozkruszenia brył. Jeśli jesienią gleba była pozostawiona w ostrej skibie, to włókowanie wczesną wiosną rozpoczyna się wówczas, gdy zauważalne jest przeschnięcie grzbietów skib. Używaną na wiosnę włókę powinna cechować duża szerokość robocza, aby zmniejszyć liczbę przejazdów po polu i pozostawianych śladów kół. Włóka nie stawia dużych oporów roboczych, jednak jej wielkość nie powinna być taka, aby korzystać z ciągnika o dużej mocy i równocześnie dużej masie, bo prowadzi to do ryzyka nadmiernego ugniatania gleby i pozostawiania głębokich kolein, szczególnie na glebach o dużej wilgotności.

Głębokość pracy włóki na ogół nie przekracza 5 cm, a jej działanie nie powinno wywoływać zjawiska garnięcia gleby. Zaleca się, aby włókowanie wykonywać pod kątem w stosunku do kierunku przeprowadzonej jesienią orki, co pozwala na zrzucanie w bruzdy ścinanych, przeschniętych grzbietów roli.

W czasie wiosennej uprawy gleby ważne jest zachowanie prawidłowego spulchnienia warstwy gleby, w której znajdzie się materiał siewny. Za duże pogłębienie spulchnianej warstwy może prowadzić do przesuszania gleby. Wiosenną uprawę na większą głębokość prowadzi się na glebach zlewnych, zniszczonych przez stojącą wodę, szczególnie w okresie cieplejszej zimy.

Uprawa nadmiernie wilgotnej gleby może prowadzić do plastycznej deformacji cząstek i tworzenia brył o dużych rozmiarach. Dlatego w sytuacji nadmiernej wilgotności gleby, warto rozważyć ewentualne opóźnienie siewu roślin. Rośliny wymagające bardzo wczesnego siewu wiosną lepiej jest zasiać terminowo, nawet w gorzej uprawioną i wilgotną glebę. W przypadku roślin o dużej wrażliwości na jakość doprawienia gleby, decydującej o ich wzroście i plonowaniu, warto opóźnić siew.

W sytuacji, gdy gleba jest nadmiernie przesuszona zaleca się przeprowadzenie zabiegu intensyfikującego podsiąkanie wody. Efekt podsiąkania można uzyskać zagęszczając glebę. Do tego celu zaleca się wykorzystać ciężki wał w agregacie uprawowym.

Wiosenna uprawa gleby i … sprzęt techniczny

Na czas wiosennej uprawy gleby przydają się: włóki, wały, brony, kultywatory, a także pługi. Narzędzia i maszyny wykorzystuje się indywidualnie, a w najkorzystniejszym przypadku zespołowo, tj. w agregatach uprawowych.

Agregatem uprawowym niezbędne zadania uprawowe można wykonać w jednym przejeździe. Dzięki temu ogranicza się liczbę kolein, ugniatanie gleby, oszczędza czas i paliwo w przeliczeniu na powierzchnię uprawy. Decydując się na wyposażenie w agregat uprawowy warto rozważyć wybór między agregatem biernym i aktywnym. Agregaty aktywne bazują na bronach wirnikowych i indywidualnie użytkowanych glebogryzarkach. Dobrze kruszą i mieszają glebę, jednak równocześnie mogą niszczyć strukturę gruzełkowatą i rozpylać glebę. Agregaty aktywne wymagają większego zapotrzebowania na moc, co trzeba uwzględnić przy doborze ciągnika. Stosowanie maszyn i agregatów aktywnych na ogół zaleca się ograniczyć do gleb ciężkich. Na glebach lekkich i średnich na ogół w pełni wystarcza zastosowanie agregatów biernych.

Główne narzędzie spulchniające w agregacie uprawowym powinno pracować na głębokości równej lub nieznacznie większej od głębokości siewu.

Wyposażenie agregatu w odpowiedni układ sprzęgowy decyduje o możliwości jego połączenia z siewnikiem, co pozwala na równoczesne z uprawą przeprowadzenie siewu.

Marek Gaworski, SGGW w Warszawie