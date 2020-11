Nowelizacja ustawy o paszach przyjęta; karmienie paszami z GMO do 2023 roku

Mamy dobre wiadomości dla hodowców i producentów pasz. Sejm RP 19 listopada uchwalił nowelizację ustawy o paszach umożliwiająca stosowanie pasz z udziałem komponentów GMO w karmieniu zwierząt do 1 stycznia 2023 roku. Za przyjęciem ustawy głosowało 424 posłów, 7 było przeciw a 9 wstrzymało się od głosu.

Przesuniecie terminu wejścia w życie zakazu stosowania pasz z udziałem roślin genetycznie zmodyfikowanych o 2 lata autorzy nowelizacji ustawy uzasadniali tym, że obecnie nie ma możliwości zastąpienia w paszach dla zwierząt importowanej śruty sojowej innymi białkiem.

Według szacunków ekspertów z 2018 r. udział śruty sojowej w pokryciu zapotrzebowania na białko paszowe w Polsce wynosi ok. 62 proc. z czego 23 proc. białka pochodzi z komponentów rzepakowych, ok. 7,5 proc. ze śruty słonecznikowej, a tylko 6,5 proc. stanowi białko nasion roślin strączkowych.

Chociaż krajowa uprawa roślin bobowatych grubonasiennych co prawda wzrosła w Polsce do 320 tys. ha, to wykorzystanie ich plonów w przemyśle paszowym jest nadal niewielkie ze względu na zbyt niską dostępność dużych partii surowca o wyrównanych parametrach jakościowych.