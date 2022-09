Limit de minimis w rolnictwie nie pozwala na efektywną pomoc

W związku z corocznym problemem wykorzystania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie izby rolnicze apelują do ministra rolnictwa o podjęcie działań na forum UE celem zwiększenia wskaźnika określającego górny limit tej pomocy.

– Cyklicznie okazuje się, że minimalna pomoc, jakiej może udzielić państwo bez zgłaszania tego faktu do UE, nie wystarcza tam, gdzie są potrzebne systemowe uregulowania. A wsparcie w ramach tej pomocy jest kluczowe dla rolników – tzw. pomoc suszowa czy dopłaty do nawozów. Wyczerpanie limitu pomocy de minimis wstrzyma także wiele innych preferencji dla rolników, np. dopłaty do wapnowania, dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego czy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), przy zakupie ziemi rolnej – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym zwiększona została kwota limitu krajowego o 70 232125 euro i obecnie łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych w Polsce nie może przekroczyć kwoty 295 932125 euro.

– Należy podkreślić, że górny limit krajowy w poszczególnych państw członkowskich ustalony został na poziomie 1,25% rocznej produkcji rolnej danego państwa członkowskiego – mówi Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w MRiRW.