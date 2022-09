Coraz więcej bydła w Polsce

Według Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2022 r. pogłowie bydła w Polsce wynosiło 6 444,1 tys. sztuk i było o 43,2 tys. sztuk (o 0,7%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2021 r. wyższe o 65,3 tys. sztuk (1,0%).

Natomiast pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2021 r. o 7,1%, a w porównaniu do grudnia 2021 r. o 6,3% do poziomu 1 915,9 tys. sztuk, a pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2021 r. o 3,6% (do grudnia 2021 r. o 7,2%) i osiągnęło poziom 2 854,6 tys. sztuk.

Jak podaje GUS w czerwcu 2022 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 10,94 zł/kg i była wyż-sza o 46,2% od notowanej w analogicznym okresie 2021 r.

– Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,8%), wielkopolskie (17,9%) i podlaskie (16,4%). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie osiągnął 2% – informuje Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.