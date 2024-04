Ceny rzepaku pną się w górę na giełdach towarowych

Ubiegłotygodniowy handel zakończył się na rynkach towarowych solidnymi wzrostami cen rzepaku i nieco mniejszymi, ale cały czas, wzrostami cen pszenicy. Traciła głównie kukurydza.

Ceny pszenicy na Matif wzrosły przed weekendem i kontrakt majowy zamknął się zyskiem 3 EUR przy cenie 203 EUR/t, co przełożyło się na tygodniową stratę tylko w wysokości 0,50 EUR (0,2%). Natomiast w Chicago kontrakt majowy wzrósł o 11 centów, osiągając najwyższą od miesiąca cenę 567,25 centów/buszel (192 EUR/t). To pozostawiło tygodniowy zysk w wysokości 7 centów (1,2%) i był to trzeci tydzień na plusie z rzędu w Chicago.

Z kolei w przypadku rzepaku wysokie ceny ropy i oleju palmowego wspierają rynek i kontrakt majowy wzrósł w piątek o 9,75 EUR do 445,75 EUR/, co przełożyło się na tygodniowy wzrost o 7,75 EUR (2,2%). Na CBoT natomiast majowy kontrakt na soję zakończył sesję zyskiem o 5 centów przy cenie 1185 centów/buszel (402 EUR/t), a to sprawiło, że w ciągu tygodnia cena soi w Chicago spadła o 6,5 centa (0,5%).

Jeśli chodzi zaś o kukurydze to jej ceny w Chicago nieznacznie spadły w piątek i kontrakt majowy stracił 1 cent spadając do 434,25 centów/buszel (158 EUR/t), a to przełożyło się na tygodniową stratę 7,75 centa (1,8%). To pierwszy spadek po trzech kolejnych plusowych tygodniach. Na Matif kontrakt czerwcowy zamknął się również stratą w wysokości 0,25 EUR przy cenie 190,25 EUR/t, co przełożyło się na tygodniową stratę w wysokości 3 EUR (1,6%).

źródło: Kaack